Kanaren erleichtern Einreise für Geimpfte aus dem Inland

München, 01.06.2021 | 10:07 | soe

Die Kanaren heben die Testpflicht für geimpfte Reisende auf, die aus einer anderen spanischen Region auf die Inselgruppe kommen. Damit wird ein erster Schritt getan, um gegen das Coronavirus geimpften Personen die Einreise zu erleichtern. Ankommende aus dem Ausland müssen weiterhin einen negativen Corona-Test vorlegen, dieser wird zudem von allen Reisenden beim Check-in in kanarische Hotels benötigt.



Die Kanaren erlauben geimpften und genesenen Reisenden aus Spanien die Einreise ohne Corona-Test.

Zunächst profitieren vor allem spanische Touristen von der neuen Einreiseverordnung 2782, die am 31. Mai von der kanarischen Regionalregierung im Amtsblatt veröffentlicht wurde. Wer aus dem Inland auf die Kanaren reist und vor mindestens 15 Tagen, maximal jedoch vier Monaten eine erste Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten hat, unterliegt keiner Testpflicht mehr bei der Einreise. Dies gilt nach Aussage des kanarischen Gesundheitsministers Blas Trujillo auch für Impfstoffe, die für eine vollständige Immunisierung mehr als eine Dosis nötig machen. Wer bereits beide Impfdosen erhalten hat, gilt für acht Monate als von der Testpflicht befreit, von einer Infektion Genesene müssen sechs Monate lang keinen Test bei der Einreise vorlegen. Für alle Optionen ist jeweils ein Nachweisdokument erforderlich.Obwohl aus anderen spanischen Regionen Ankommende mit Impfung oder Genesung nun ohne Test auf die Kanaren einreisen dürfen, unterliegen sie bei einem Hotelaufenthalt weiterhin der bestehenden Testpflicht. Beim Check-in in eine touristische Unterkunft auf den Kanaren, zu denen auch Ferienwohnungen zählen, muss von den Gästen ein maximal 72 Stunden alter, negativer Corona-Test vorgelegt werden. Dies gilt sowohl für ausländische Reisende, als auch für urlaubende Spanier.Derzeit wird von Einreisenden ab sechs Jahren aus Deutschland beim Grenzübertritt auf spanisches Gebiet ein negativer PCR- oder TMA-Test verlangt, dessen Proben höchstens 72 Stunden vor der Ankunft entnommen wurden. Flugreisende müssen zudem einen QR-Code vorzeigen, der nach dem Ausfüllen einer elektronischen Gesundheitserklärung binnen 48 Stunden vor der Einreise generiert wird. Ab dem 7. Juni sollen vollständig Geimpfte und Genesene dann in ganz Spanien ohne Test einreisen dürfen, wie die spanische Regierung am 18. Mai verkündete.