Kanaren: La Gomera steigt auf Warnstufe Gelb

München, 24.12.2021 | 08:54 | soe

Auf den Kanaren steigen die Infektionszahlen weiter an. Der EZB-Rat der Inselgruppe setzte in der letzten Neueinstufung der Inseln La Gomera auf die nächsthöhere Corona-Warnstufe Gelb, diese tritt ab dem 27. Dezember in Kraft. Darüber hinaus wurde die am 9. Dezember beschlossene Verlängerung der Öffnungszeiten von Restaurants auf Inseln der Stufen Grün bis Rot wieder zurückgenommen.



Die Kanareninsel La Gomera hat ab dem 27. Dezember die Corona-Warnstufe gelb inne.



Verlängerung der Öffnungszeiten gestrichen



Im Zuge der angespannten Infektionslage hat die Regionalregierung darüber hinaus eine Lockerung zurückgenommen, die erst vor gut zwei Wochen beschlossen worden war. Seit dem 9. Dezember durften Restaurants und ähnliche Einrichtungen, für die vor der Pandemie keine offizielle Schließzeit gegolten hatte, eine Stunde länger öffnen. Dies galt für alle Inseln auf den Warnstufen Grün, Gelb und Rot, nur im Fall einer Einstufung in die höchste Kategorie Braun waren keine Erleichterungen vorgesehen. Nach einem Beschluss des EZB-Rates vom 23. Dezember gilt nun jedoch wieder die vorherige Regelung vom 2. September: Restaurants auf Inseln der Warnstufe Grün dürfen bis 3 Uhr öffnen, auf Inseln des Levels Gelb gilt eine Sperrstunde von 2 Uhr. Auf Inseln der Stufe Rot und Braun müssen die Einrichtungen spätestens um 1 Uhr schließen. Dabei ist es den Wirten und Wirtinnen jedoch möglich, die Öffnungszeit um eine Stunde zu verlängern, indem sie den Zugang zu ihrem Restaurant nur mit 3G-Nachweis gestatten.



Kanaren sind Hochrisikogebiet – das ändert sich für Urlauber



