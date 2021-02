Kanaren: Sturmwarnung für 26. Februar

München, 26.02.2021 | 10:32 | soe

Auf den Kanaren verabschiedet sich der Monat stürmisch: Am 26. Februar gilt auf fünf der acht Inseln eine Sturmwarnung mit Wetterwarnstufe Gelb des spanischen Wetteramtes Aemet. Nach einem Bericht der Teneriffa News ist auf sämtlichen Kanarischen Inseln mit starkem Wind zu rechnen. Besonders betroffen von der ungemütlichen Witterung sind an diesem Freitag die westlichen und zentral gelegenen Inseln des Archipels.



Nach Informationen der Wetterexperten muss mit stürmischen Böen von bis zu 75 Stundenkilometern Windgeschwindigkeit gerechnet werden. Dabei gilt Warnstufe Gelb für die gesamte Fläche der Inseln El Hierro sowie La Gomera. Auf La Palma und Teneriffa sind insbesondere die Nord- und Südküsten betroffen, auf Gran Canaria nur die südlichen Inselbereiche. Nach aktuellen Prognosen beruhigt sich die Wetterlage auf La Palma und El Hierro voraussichtlich am Freitagnachmittag, die übrigen Inseln behalten ihre Warnstufe jedoch noch bis Mitternacht.Eine explizite Wellenwarnung auf den Kanaren besteht derzeit nicht. Jedoch führen hohe Windgeschwindigkeiten nicht selten zu heftigem Wellengang vor den Küsten der Inseln, in diesen Gebieten sollten Personen also besonders vorsichtig sein. Hohe Wellen bringen oftmals starke Strömungen mit sich, von denen eine große Gefahr für Badende und Wassersportler ausgeht.Ruhiger präsentiert sich unterdessen die Situation der Corona-Warnstufen auf den Kanaren. In der letzten Februarwoche gibt es bezüglich der Einstufung der einzelnen Inseln keine Veränderung zur Woche zuvor. Demnach verbleiben La Palma, Fuerteventura, La Gomera und El Hierro auf der geringsten Warnstufe 1. Auf Warnstufe 2 befinden sich weiterhin Teneriffa und Gran Canaria, Stufe 3 hat derzeit keine der Kanarischen Inseln inne. Sorgenkinder bleiben weiter Lanzarote und die vorgelagerte Insel La Graciosa, dort bedingen die Infektionszahlen nach wie vor die höchste Corona-Warnstufe 4.