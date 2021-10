Kanaren planen Aufhebung der Testpflicht im Hotel

München, 08.10.2021 | 10:47 | soe

Auf den Kanaren soll die Pflicht, beim Einchecken in eine touristische Unterkunft einen Impf- oder Genesungsnachweis beziehungsweise einen negativen Corona-Test vorzulegen, bald entfallen. Wie die kanarische Tourismusministerin Yaiza Castilla am 7. Oktober mitteilte, sei ein entsprechendes Gesetzesdekret in Planung, dem die Regionalregierung jedoch noch zustimmen muss. Aktuell gilt die Nachweispflicht für Hotels und Ferienwohnungen auf den Kanaren für Reisende ab zwölf Jahren.



Die Tourismusministerin der Kanaren will die Nachweispflicht in touristischen Unterkünften abschaffen.



Regierung muss noch zustimmen



Castilla kündigte die Maßnahme am Donnerstag nach einem Treffen mit vier großen Tourismusunternehmen der Kanaren an, wie das Portal Teneriffa News berichtet. Grundlage der Entscheidung bildet unter anderem das Voranschreiten der Impfkampagne auf den Kanaren selbst sowie in ganz Europa. Beschlossen ist die Änderung der Regeln allerdings noch nicht offiziell: Zunächst soll die Regionalregierung dazu aufgefordert werden, das aktuell geltende Gesetz abzuändern und die Nachweispflicht aufzuheben. Anschließend muss eine offizielle Verabschiedung des neuen Dekrets durch das Parlament erfolgen. Ein konkreter Zeitpunkt zum Inkrafttreten der neuen Bestimmungen steht noch nicht fest.



Corona-Warnstufen: Teneriffa sinkt auf Stufe 1



Am 7. Oktober wurden darüber hinaus auch die Corona-Warnstufen der Kanarischen Inseln neu bewertet. In dieser Woche sinkt Teneriffa von Stufe 2 (Gelb) auf die niedrigste Warnstufe 1 (Grün), womit nur noch Fuerteventura auf dem mit gelb markierten Level 2 verbleibt. Alle übrigen Kanareninseln haben nur noch die geringste Warnstufe 1 inne, dort gelten damit die geringsten Corona-Beschränkungen. Die Ministerin begründet die geplante Erleichterung mit der aktuell noch praktizierten „Doppelkontrolle“, welche künftig abgeschafft werden soll. Reisende aus von Spanien als Risikogebiete angesehenen Ländern müssen ohnehin bei der Einreise auf die Kanarischen Inseln einen Corona-Nachweis erbringen. Es sei somit unnötig, diesen beim Check-in in die touristische Unterkunft ein weiteres Mal abzufragen. Vielmehr sollen den Beherbergungsbetrieben zum Start der Wintersaison ab November die Prozesse erleichtert werden, indem der bürokratische Aufwand reduziert wird.Castilla kündigte die Maßnahme am Donnerstag nach einem Treffen mit vier großen Tourismusunternehmen der Kanaren an, wie das Portal Teneriffa News berichtet. Grundlage der Entscheidung bildet unter anderem das Voranschreiten der Impfkampagne auf den Kanaren selbst sowie in ganz Europa. Beschlossen ist die Änderung der Regeln allerdings noch nicht offiziell: Zunächst soll die Regionalregierung dazu aufgefordert werden, das aktuell geltende Gesetz abzuändern und die Nachweispflicht aufzuheben. Anschließend muss eine offizielle Verabschiedung des neuen Dekrets durch das Parlament erfolgen. Ein konkreter Zeitpunkt zum Inkrafttreten der neuen Bestimmungen steht noch nicht fest.Am 7. Oktober wurden darüber hinaus auch die Corona-Warnstufen der Kanarischen Inseln neu bewertet. In dieser Woche sinkt Teneriffa von Stufe 2 (Gelb) auf die niedrigste Warnstufe 1 (Grün), womit nur noch Fuerteventura auf dem mit gelb markierten Level 2 verbleibt. Alle übrigen Kanareninseln haben nur noch die geringste Warnstufe 1 inne, dort gelten damit die geringsten Corona-Beschränkungen.

Weitere Nachrichten über Reisen

08.10.2021 Dominikanische Republik hebt Ausgangssperre landesweit auf Ab dem 11. Oktober entfällt in der Dominikanischen Republik der coronabedingte Ausnahmezustand. Infolgedessen tritt auch die nächtliche Ausgangssperre landesweit außer Kraft. Ab dem 11. Oktober entfällt in der Dominikanischen Republik der coronabedingte Ausnahmezustand. Infolgedessen tritt auch die nächtliche Ausgangssperre landesweit außer Kraft.

08.10.2021 RKI: Norwegen kein Risikogebiet mehr Das Robert Koch-Institut stuft Norwegen und einige Überseegebiete Frankreichs ab dem 10. Oktober nicht mehr als Corona-Hochrisikogebiete ein. Auch Indonesien steht dann nicht mehr auf der Risikoliste. Das Robert Koch-Institut stuft Norwegen und einige Überseegebiete Frankreichs ab dem 10. Oktober nicht mehr als Corona-Hochrisikogebiete ein. Auch Indonesien steht dann nicht mehr auf der Risikoliste.

08.10.2021 Australien: Öffnung für Touristen erst 2022 Internationale Touristen dürfen erst 2022 wieder nach Australien reisen. Zuvor können zunächst qualifizierte Zuwanderer und Studenten aus dem Ausland wieder einreisen. Internationale Touristen dürfen erst 2022 wieder nach Australien reisen. Zuvor können zunächst qualifizierte Zuwanderer und Studenten aus dem Ausland wieder einreisen.

08.10.2021 Indien öffnet für Touristen am 15. Oktober Indien plant eine Öffnung der Grenzen für internationale Urlauber. Ab dem 15. Oktober sollen Touristenvisa ausgestellt und der Charterflugverkehr wiederaufgenommen werden. Indien plant eine Öffnung der Grenzen für internationale Urlauber. Ab dem 15. Oktober sollen Touristenvisa ausgestellt und der Charterflugverkehr wiederaufgenommen werden.