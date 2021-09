Kanaren: Vulkan auf La Palma aktiv - das müssen Urlauber beachten

München, 17.09.2021 | 13:58 | soe

Auf den Kanaren wurden in den letzten Tagen über 4.000 kleine Erdstöße aufgezeichnet, die auf eine verstärkte Aktivität im Vulkangebirge der Insel La Palma hindeuten. Vorsorglich setzten die Behörden die vierstufige Warnskala auf Stufe Gelb. Das zuständige wissenschaftliche Komitee betont jedoch, dass für die Bevölkerung keine unmittelbare Gefahr besteht.



Auf der Kanareninsel La Palma gibt es aktuell zahlreiche kleinere Erdbeben. (Symbolfoto)

Nach übereinstimmenden Medienberichten gab es in der Vulkangebirgskette Cumbre Vieja im Süden La Palmas seit dem 11. September zahlreiche Mini-Erdbeben. Diese können ein Vorbote verstärkter vulkanischer Aktivität sein, weshalb der Wissenschaftliche Ausschuss für Katastrophenschutz aufgrund von Vulkanrisiken PEVOLCA einen Notfallplan in Stufe Gelb aktivierte. Dieser ruft die Bewohner der Gemeinden Fuencaliente, Los Llanos de Aridane, El Paso und Mazo zu erhöhter Aufmerksamkeit auf. Im Rahmen des aktuellen seismischen Aktivitätsgrades bestehe aber keine unmittelbare Gefahr. Da sich die Stärke der Beben und die vulkanische Aktivität jedoch kurzfristig verstärken können, sollten die Menschen vor Ort für den Fall einer eventuellen Evakuierung leichtes Gepäck mit wichtigen Dokumenten, Medikamenten und anderen dringend benötigten Dingen vorbereiten.La Palma gehört zu den kleineren Kanareninseln und verzeichnet deutlich weniger Reiseverkehr als die großen Schwestern Gran Canaria, Teneriffa und Lanzarote. Wer sich im Bereich der vier benannten Gemeinden auf La Palma aufhält, sollte ebenso wie die Einwohner die Kommunikation der Behörden aufmerksam beobachten und deren Anweisungen unbedingt Folge leisten. Zudem ist es empfehlenswert, sich mit den Verkehrswegen in der Umgebung der Unterkunft vertraut zu machen. Sollte es tatsächlich zu einer vulkanischen Eruption kommen, könnte die daraus resultierende Aschewolke auch den Flug- und Reiseverkehr beeinträchtigen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind laut den Experten von PEVOLCA jedoch noch keine weiteren Maßnahmen notwendig, es bestehe kein Grund zu akuter Besorgnis.Nach Informationen der Teneriffa News ist die Vulkankette Cumbre Vieja seit 2017 wieder verstärkt aktiv. In den letzten Wochen haben sich zudem die Epizentren der kleinen Erderschütterungen weiter in Richtung der Erdoberfläche verlagert. Den letzten Vulkanausbruch gab es auf La Palma im Jahr 1971, damals stieß der Feuerberg Teneguía Lava aus. Eine genaue Vorhersage für die Entwicklung in den nächsten Tagen könne das Nationale Geografische Institut noch nicht treffen, wie dessen Direktorin María José Blanco im Gespräch mit der spanischen Zeitung El País erklärte. Alles deute jedoch darauf hin, dass die kleinen Beben von den Menschen deutlicher zu spüren sein werden.