Kanaren: Vulkan-Wanderung auf La Palma wiedereröffnet

München, 19.05.2022 | 10:00 | twi

Auf der Kanareninsel La Palma wurde der beliebte Wanderweg „Ruta de los Volcanes“ wiedereröffnet. Nach dem Ausbruch eines Vulkans in der Bergkette Cumbre Vieja im vergangenen Jahr musste die Strecke für acht Monate gesperrt werden. Wanderer und Wanderinnen können den Kamm der Bergkette nun wieder erklimmen.



Das Fremdenverkehrsbüro Visit La Palma erklärte, dass der Weg, der als Wander-Highlight auf der nordwestlichsten Kanareninsel gilt, jetzt wieder begehbar sei. Auf der Strecke passieren Reisende unter anderem auch erkaltete Lavaströme des jüngsten Vulkanausbruchs auf der Insel. Der Wanderweg ist etwa 24 Kilometer lang und führt vom Grillplatz Refugio del Pilar über den Kamm der Vulkankette Cumbre Vieja bis hin zum Leuchtturm von Fuencaliente an der Südspitze La Palmas. Die „Ruta de los Volcanes“ kann damit pünktlich zur beliebten Blütezeit im Frühsommer wieder begangen werden, wenn verschiedenfarbige Blüten zwischen dem Grün der kanarischen Kiefern und dem schwarzen Vulkanboden aufleuchten.Die Vulkanroute gilt als anspruchsvolle Wanderung, da Wanderinnen und Wanderer meist direkter Sonneneinstrahlung sowie recht starken Winden ausgesetzt sind. Insgesamt wird ein Höhenunterschied von etwa 730 Metern überwunden, für eine Strecke sollten etwa achteinhalb Stunden eingeplant werden. Aus diesem Grund empfiehlt die Inselverwaltung La Palmas, dass sich Reisende vor Aufbruch die Wettervorhersage für den Tag ansehen und jemanden über die geplante Wanderung informieren sollten. Zudem sollen Urlauberinnen und Urlauber auf passende Kleidung und geeignetes Schuhwerk achten und unbedingt genügend Wasser und Nahrungsmittel mitnehmen. Es wird empfohlen, immer mindestens ein Handy in jeder Wandergruppe mitzuführen.Zwischen dem 19. September und dem 13. Dezember brach auf La Palma ein noch namenloser Vulkan in der Cumbre Vieja aus und sorgte für die bisher längste bekannte Eruption auf der Kanareninsel. Beim Vulkanausbruch entstanden Sachschäden von knapp einer Milliarde Euro, zehn Prozent der Insel waren davon direkt betroffen. Menschen kamen dabei jedoch nicht zu Schaden. Der Wiederaufbau ist nach wie vor im Gange, doch die Insel kann ohne weiteres besucht werden. Bis zum 31. Dezember müssen Urlauberinnen und Urlauber bei Flügen auf La Palma keine Luftverkehrssteuer zahlen, wodurch Flugverbindungen günstiger werden, um den Tourismus auf der Insel wieder anzukurbeln.