Kanaren: Alarmstufe Gelb auf Gran Canaria und Teneriffa

München, 10.12.2021 | 16:44 | lvo

Teile der Kanarischen Inseln verzeichnen weiterhin steigende Neuinfektionszahlen mit dem Coronavirus. Am Freitag wurde im Zuge dessen eine Neueinstufung der Warnkategorien auf dem spanischen Archipel vorgenommen. So steigen Gran Canaria und Teneriffa ab dem 13. Dezember in die dritthöchste Alarmstufe Gelb auf.



Teneriffa und Gran Canaria steigen in die dritthöchste Corona-Warnstufe.

Gran Canaria und Teneriffa wechseln von der niedrigsten Corona-Warnstufe Grün auf die nächsthöhere Gelb. Das hat die kanarische Regionalregierung am Freitag, 10. Dezember, beschlossen. Auf Stufe Gelb dürfen sich maximal acht Personen in der Öffentlichkeit versammeln, das gilt auch für die Pro-Tisch-Auslastung in gastronomischen Betrieben. Diese dürfen im Außenbereich zudem nur mit einer Kapazität von 75 Prozent betrieben werden, drinnen mit höchstens 50 Prozent. Ausgenommen sind Lokale, die mit der optionalen 3G-Regelung arbeiten. Hier können die Betreiberinnen und Betreiber die maximale Auslastung von 100 Prozent im Außenbereich und 75 Prozent im Innenbereich nutzen.Beim Einkaufen und in Freizeiteinrichtungen gelten im Rahmen der Neueinstufung ebenfalls geänderte Regelungen. So können Geschäfte zu 33 Prozent ausgelastet werden, wird die 3G-Regel umgesetzt, kann sich 50 Prozent der üblichen Anzahl von Kundinnen und Kunden im Laden aufhalten. Im öffentlichen Personennahverkehr gilt auf Alarmstufe Zwei grundsätzlich eine Höchstgrenze von 50 Prozent. Museen, Ausstellungen und Sehenswürdigkeiten im Innenraum dürfen zu 50 Prozent und bei Umsetzung der 3G-Regel zu 75 Prozent besetzt werden. Die Änderungen treten am Montag in Kraft. Alle weiteren Kanaren verbleiben auf den bisherigen Warnstufen. So befindet sich einzig Fuerteventura auf der dritthöchsten Alarmstufe Rot, El Hierro, La Gomera, La Graciosa, La Palma und Lanzarote verbleiben auf der niedrigsten Stufe Grün. Keine Insel ist derzeit als Braun eingestuft.Am 9. Dezember hat die kanarische Regierung zudem eine Anpassung der Schließzeiten öffentlicher Einrichtungen vorgenommen. Die Änderung tritt am 15. Dezember um 0 Uhr in Kraft und ist zunächst bis einschließlich 10. Januar 2022 wirksam. Demnach wird die Sperrzeit von Einrichtungen auf Inseln der niedrigsten Kategorie auf 4 Uhr festgesetzt. Auf Inseln der gelben Warnstufe gilt eine Sperrstunde um 3 Uhr. Einrichtungen auf Inseln der höchsten Alarmstufe Rot müssen um 2 Uhr schließen. Setzen die Einrichtungen die 3G-Regel um, darf die Öffnungszeit um jeweils eine Stunde verlängert werden. Betriebe auf grün eingestuften Inseln dürfen dann sogar unbegrenzt öffnen.