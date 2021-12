Katalonien: Nächtliche Ausgangssperre und Club-Schließungen geplant

München, 22.12.2021 | 09:57 | cge

Die spanische Region Katalonien mit der Metropole Barcelona plant Verschärfungen der Corona-Maßnahmen. Diese umfassen neben einer nächtlichen Ausgangssperre auch die Schließung von Clubs und Bars. Die neuen Beschränkungen sollen ab dem 24. Dezember greifen. Die Zustimmung des Obersten Gerichtshofs Kataloniens zu den geplanten Maßnahmen der Regionalregierung steht jedoch noch aus.



Katalonien plant schärfere Corona-Maßnahmen.

Aufgrund schnell steigender Infektionszahlen durch die Verbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus sollen die neuen Beschränkungen ab dem 24. Dezember für zunächst 15 Tage gelten. Bars, Clubs und Diskotheken müssen in dieser Zeit schließen. Zudem ist eine nächtliche Ausgangsbeschränkung zwischen 1 und 6 Uhr in Planung. Die Auslastung von Gaststätten, Kultur- und Freizeiteinrichtungen soll ebenso begrenzt werden wie die Zahl der Teilnehmer bei privaten Treffen. Eine Krisensitzung mit den Präsidenten der autonomen Gemeinschaften zur aktuellen Lage in Spanien ist Medienberichten zufolge durch Pedro Sánchez, den Regierungschef Spaniens, für heute Nachmittag angesetzt.Derzeit benötigen die Menschen in Katalonien unter anderem für den Zutritt zu Restaurants, Einrichtungen des Nachtlebens sowie Fitnessstudios das digitale COVID-Zertifikat der EU, somit einen 3G-Nachweis. Kulturelle Einrichtungen wie Theater, Kinos, Museen und Galerien dürfen ihre Räumlichkeiten zu 100 Prozent auslasten. Dies gilt auch für den Sportbereich, die Gastronomie und den Einzelhandel. Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes ist in öffentlichen Innenbereichen und, wenn der Sicherheitsabstand nicht gewährleistet werden kann, auch draußen obligatorisch.Laut Angaben des spanischen Gesundheitsministeriums liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Katalonien am 21. Dezember bei 331,02. Für das komplette Land wird der Wert 424,07 herausgegeben (Vergleich Deutschland am 22. Dezember laut Robert Koch-Institut: 289,0). Spanien wird derzeit durch das Robert Koch-Institut nicht als Corona-Hochrisikogebiet gewertet. Urlauberinnen und Urlauber, die aus Spanien nach Deutschland zurückkehren, unterliegen somit keiner Pflicht zur Quarantäne.