Kenia: "Visa on arrival” wird nicht mehr ausgestellt

München, 23.08.2023 | 11:15 | spi

Kenia stellt ab sofort kein „Visa on arrival“ mehr aus. Touristinnen und Touristen müssen künftig noch vor Reiseantritt ein Visum beantragen. Über die offizielle Visumsplattform „E Citizen Kenya“ ist der Prozess online und in wenigen Schritten absolviert. Dabei fällt jedoch eine Gebühr an. Die kenianischen Behörden gaben das Visum bei der Ankunft nur provisorisch aus, weil eine Cyber-Attacke die E-Plattform ab Juli lahmlegte.



Reisende nach Kenia müssen künftig über die offizielle Visumplattform einen Antrag stellen.

Touristinnen und Touristen müssen vor der Reise nach Kenia ein Visum online beantragen. Die „Visa on arrival“-Option steht nicht mehr zur Verfügung. Reisende besuchen dafür die Visumsplattform „ E Citizen Kenya “ und wählen dort die gewünschte Visumart aus. Neben dem herkömmlichen Single-Entry-Visum, das nur die Einreise und den Aufenthalt in Kenia abdeckt, gibt es beispielsweise ein East-Africa-Tourist-Visum, welches den Aufenthalt in Kenia, Ruanda und Uganda erlaubt. Die kenianische Botschaft in Deutschland empfiehlt, den Visumantrag mindestens eine Woche vor Reiseantritt zu stellen.Wer nur nach Kenia reisen will, beantragt das Single-Entry-Visum für 51 USD oder rund 47 Euro. Voraussetzung für das Kenia-Visum ist ein Reisepass, der am geplanten Abreisetag noch mindestens sechs Monate gültig ist. Außerdem sollte der Reisepass noch mindestens eine leere Seite haben. Touristinnen und Touristen müssen zudem einen Reiseplan sowie Hotelbuchungen vorweisen. Zusätzlich zum Reisepass ist ein weiteres aktuelles Foto notwendig. Die genauen Vorgaben für das Foto finden sich in dem Online-Portal.Das Kenia-Visum ist drei Monate gültig. Genug Zeit also, um dem kalten Winter in Deutschland zu entfliehen und die angenehmen Temperaturen in Ostafrika zu genießen. Die beste Reisezeit für Kenia ist zwischen Dezember und März in der Trockenzeit. Vom Frankfurter Flughafen aus ist die Hafenstadt Mombasa direkt in rund neun Stunden erreichbar, in die Hauptstadt Nairobi auch ohne Umsteigen in acht Stunden. Ab Amsterdam gibt es ebenfalls eine Direktverbindung nach Kenia.