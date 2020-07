Auf freiwilliger Basis: Kostenfreie Corona-Tests nach dem Auslandsurlaub

München, 27.07.2020 | 09:02 | soe

Urlaubsrückkehrer aus dem Ausland sollen sich künftig kostenfrei auf das Coronavirus testen lassen können. Das haben die Gesundheitsminister des Bundes und der Länder am 24. Juli beschlossen. Für Heimkehrer aus Risikogebieten soll es Teststationen direkt an den Flughäfen geben.



Wer aus einem als Risikogebiet eingestuften Land zurück nach Deutschland fliegt, kann mit einem Test am Ankunftsflug- oder Seehafen die vorgeschriebene zweiwöchige häusliche Quarantäne umgehen. Die Selbstisolation muss dann nur noch bis zum Vorliegen des Testergebnisses eingehalten werden, diese sollen nach spätestens 72 Stunden vorliegen. Wer aus Ländern einreist, die nicht als Risikogebiet gelten, hat binnen drei Tagen nach der Rückkehr ebenfalls Anspruch auf einen kostenfreien Corona-Test. Allerdings kann dieser nicht an den Flughafen-Teststationen durchgeführt werden, sondern in einem Labor oder einer Arztpraxis.Der Test soll auch dann kostenfrei verfügbar sein, wenn keine Anzeichen einer Infektion vorhanden seien. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn betonte jedoch, dass der Test „kein Freifahrschein“ sei und rief die Betroffenen zu umsichtigem und wachsamem Verhalten auf. Finanziert werden die Tests durch den Bund, die Länder und die Krankenkassen. Eine Pflicht zum Corona-Test für Reiserückkehrer soll es zunächst nicht geben, diese Option wird allerdings noch durch die Gesundheitsminister geprüft.