Krönung von König Charles III: Ein royaler Kurzurlaub

27.04.2023

Die Krönung von König Charles III. findet am 6. Mai 2023 in London statt. Zu diesem Mega-Event blickt die ganze Welt auf die englische Hauptstadt und verfolgt das königliche Spektakel im Fernsehen oder per Livestream. Viele Fans der britischen Königsfamilie reisen aber auch extra nach England, um das Ereignis hautnah mitzuerleben. Neben der eigentlichen Zeremonie und der Prozession finden im Königreich zahlreiche Veranstaltungen rund um die Royals und die Geschichte der britischen Monarchie statt. Am Sonntag, dem 7. Mai, wird im ganzen Land beim Big Lunch gemeinsam gegessen und gefeiert. Anschließend ist ein großes Krönungskonzert auf Schloss Windsor geplant.



Reisende können die Prozession von König Charles III. und seiner Gemahlin Camilla am 6. Mai 2023 live mitverfolgen.

Seit fast 1.000 Jahren werden in der Westminster Abbey britische Königinnen und Könige gekrönt. Bei der eigentlichen Zeremonie sind aber nur geladene Gäste willkommen, darunter hochrangige Politikerinnen und Politiker, Adelige und Prominente. Die Krönung wird jedoch im Fernsehen und auf Leinwänden in ganz London übertragen. Nur die Königsprozession kann in der Öffentlichkeit live verfolgt werden. König Charles III. und seine Gemahlin Camilla fahren in einer festlichen Parade vom Buckingham Palace zur Westminster Abbey und wieder zurück.Am Morgen des 6. Mai setzt sich die Prozession vom Buckingham Palace in Bewegung. Sie führt über die Prachtstraße The Mall zum Admiralty Arch und vorbei am Trafalgar Square. Dann biegt die Prozession in Richtung Whitehall ab, um die Parliament Street zu erreichen. Von dort geht es weiter zum Parliament Square, vorbei am Broad Sanctuary und schließlich zur Westminster Abbey. Dort beginnt um 11 Uhr die Krönungszeremonie. Danach geht es auf demselben Weg zurück zum Buckingham Palace, wo sich das Haus Windsor auf einem Balkon der Öffentlichkeit präsentiert. Reisende sollten sich frühzeitig einen guten Platz an der Strecke sichern. Der Andrang wird groß sein. Alternativ kann die Parade in den Nebenstraßen auf Monitoren und Leinwänden etwas entspannter verfolgt werden.Im Kensington-Palast können Interessierte in der glanzvollen Ausstellung Crown to Couture die Entwicklung des höfischen Kleidungsstils im Laufe der Jahrhunderte bewundern. Ein Highlight unter den über 200 Exponaten ist das 360 Jahre alte Silver Tissue Gown, ein prachtvolles Kleid vom Hofe König Charles II. Anschließend können Reisende im Cliveden House wie echte Adelige dinieren; der Great Royal Afternoon Tea rundet das Erlebnis ab. Weitere Ausstellungen und Veranstaltungen finden unter anderem im Blenheim Palace, im Royal Drury Lane Theater und im Hampton Court Palace statt. Neben den Feierlichkeiten sollten Reisende beachten, dass das öffentliche Leben einschließlich des Verkehrs am Krönungswochenende stark eingeschränkt sein wird. Außerdem ist Montag, der 8. Mai, ein nationaler Feiertag.