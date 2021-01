Kuba: Corona-Quarantäne abhängig von der Unterkunft

München, 19.01.2021 | 08:49 | lvo

Kuba konkretisiert die Bestimmungen der Teststrategie und Isolationszeit. Wie das Auswärtige Amt berichtet, ist letztere abhängig von der Art der Unterkunft. Für Reisende, die Buchungen in lizensierten Hotels haben, verkürzt sich die Quarantäne. Wer in Privatunterkünften unterkommt, bleibt mindestens fünf Tage in Isolation.



Die Dauer der Quarantäne in Kuba ist abhängig von der gebuchten Unterkunft.

Bei einer Einreise zu touristischen Zwecken ist neben dem Ausgang des Corona-Testergebnisses insbesondere die Art der gebuchten Unterkunft ausschlaggebend für die Dauer der Quarantäne. Reisende mit einer Reservierung in einem lizensierten Hotel oder einer lizensierten Casa Particular – Privatunterkünfte, die Pensionen in Deutschland ähneln – müssen sich lediglich bis zum Erhalt des Ergebnisses ihres bei der Ankunft durchgeführten Tests isolieren. Sofern der Test negativ ist, können sie sich anschließend frei bewegen. Für Urlauber, die ihren Aufenthalt nicht in einem lizensierten Hotel oder anderer Unterkunft verbringen, gilt eine mindestens fünf Tage andauernde Quarantäne in der Unterkunft. Am fünften Tag nach der Einreise darf ein zweiter Corona-Test durchgeführt werden. Sofern dieser einen negativen Ausgang hat, dürfen sich Urlauber anschließend frei bewegen. Ist das erste oder zweite Testergebnis positiv, muss mit der stationären Aufnahme und Isolation in einem Krankenhaus oder staatlichen Hotel gerechnet werden. Die Quarantäne würde in diesem Fall mindestens acht Tage dauern. Negativ getestete Reisebegleiter von positiv Getesteten müssen bis zum Erhalt eines zweiten negativen Testergebnisses eine Isolation im gebuchten Hotelzimmer einhalten.Der Karibikstaat Kuba verlangt nach wie vor bei der Einreise einen PCR-Test mit negativem Ergebnis, der bei der Ankunft nicht älter als 72 Stunden sein darf. Zudem muss der Test von einem zertifizierten Labor ausgestellt worden sein. Nach der Ankunft in Kuba ist direkt am Flughafen ein weiterer PCR-Test notwendig. Die Kosten in Höhe von 30 US-Dollar sind dabei selbst zu tragen, werden in der Regel jedoch bereits auf den Preis des Flugtickets aufgeschlagen. Am Airport müssen Ankommende zudem eine Erklärung zum Gesundheitszustand abgeben.