Laos erlaubt Einreise internationaler Urlauber

München, 10.05.2022 | 09:50 | soe

Laos heißt seit dem 9. Mai wieder internationale Touristen willkommen. Wer vollständig gegen das Coronavirus geimpft ist, darf fortan ohne weitere pandemiebedingte Einreisebeschränkungen in das südostasiatische Land kommen. Deutsche Besucher und Besucherinnen benötigen hierfür allerdings ein Visum, welches aber auch bei der Ankunft erteilt werden kann.



Laos hat die Einreisebeschränkungen für vollständig Geimpfte am 9. Mai abgeschafft.

Laut Auswärtigem Amt bestehen für vollständig Geimpfte keine Einreisebeschränkungen beim Grenzübertritt nach Laos mehr. Touristen und Touristinnen, die keinen gültigen Impfnachweis erbringen können, unterliegen allerdings auch keinen strengen Bedingungen mehr. Für sie genügt ein negativer Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 48 Stunden ist, für die Einreise nach Laos. Weitere Tests nach der Ankunft oder gar eine Quarantäne sind nicht vorgeschrieben. Innerhalb des asiatischen Staates ist es empfehlenswert, einen Nachweis über den Corona-Impfstatus bei sich zu tragen. Dabei wird das gelbe Impfbuch der WHO in der Regel akzeptiert.Für die Einreise nach Laos ist von deutschen Urlaubern und Urlauberinnen generell ein Visum zu beantragen. Dieses ist beispielsweise bei einer laotischen Botschaft oder über das Online-Portal eVisum erhältlich, wird jedoch bei Bedarf auch bei der Ankunft als „Visa-on-Arrival“ ausgestellt. Letzteres ist nach Informationen des internationalen Nachrichtenportals Garda allerdings nur an ausgewählten Checkpoints verfügbar.Zwar verfügt Laos über keine der bei vielen Asien-Reisenden gefragten Küstenabschnitte am Meer, das kleine Binnenland hat aber dennoch eine faszinierende Landschaft zu bieten. Im Süden liegt die Mekong-Ebene mit über 4.000 Inseln – und wunderschönen Stränden – sowie herrlichen Wasserfällen, im Norden erstreckt sich üppig mit Dschungel bewachsenes Bergland. In der Hauptstadt Vientiane locken die charismatische Kolonialarchitektur und das buddhistische Heiligtum Pha That Luang.