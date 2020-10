Einreise: Lettland hebt Schwellenwert für Quarantänepflicht an

München, 05.10.2020 | 11:23 | soe

Lettland lockert die Einreisebestimmungen für ausländische Touristen. Seit dem 3. Oktober gilt ein höherer Schwellenwert für Corona-Neuinfektionen im Herkunftsland, ab dem Einreisende verpflichtend in Quarantäne müssen. Für Urlauber aus Deutschland ändert sich allerdings vorerst nichts.



Anstatt wie bisher ab 16 Infektionen je 100.000 Einwohner in den letzten 14 Tagen wird nun erst ab 25 Fällen im gleichen Zeitraum eine Isolationszeit gefordert. Damit orientiert sich Lettland nun am gleichen Richtwert wie bereits Irland und Litauen. Für Touristen aus Deutschland bedeutet dies jedoch weiterhin eine Quarantänepflicht bei der Einreise, denn es verzeichnet in der Liste des lettischen Gesundheitsamtes derzeit einen Inzidenzwert von 32,1. Von den gelockerten Einreiseregeln profitieren momentan nur Besucher aus den Staaten Finnland, Liechtenstein, dem Vatikan und Zypern.Urlauber aus Deutschland, die dennoch nach Lettland einreisen möchten, müssen sich in eine 10-tägige Selbstisolation begeben. Sie darf jedoch in der Unterkunft erfolgen. Zudem herrscht eine Registrierungspflicht. Lettland zählt aus deutscher Sicht nicht zu den Corona-Risikogebieten und verzeichnet auch keine Reisewarnung. Das Auswärtige Amt rät jedoch aufgrund der Quarantänevorgaben vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach Lettland ab.