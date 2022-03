Lettland: Einreise ohne Nachweispflicht ab April

München, 28.03.2022 | 13:17 | soe

Lettland schafft zum 1. April die Pflicht zur Vorlage eines 3G-Nachweises bei der Einreise ab. Davon profitieren Reisende aus Deutschland sowie aus allen anderen EU- und Schengen-Staaten, zudem aus Großbritannien. Zudem werden auch innerhalb des baltischen Landes die meisten Corona-Beschränkungen aufgehoben.



Wie das lettische Gesundheitsministerium am 25. März mitteilte, wird von Reisenden aus EU- und Schengen-Staaten sowie aus Großbritannien ab dem kommenden Monat kein Impf-, Genesungs- oder Testnachweis mehr gefordert. Diese Entscheidung sei getroffen worden, da die Behörden keine schwerwiegenden gesundheitlichen Auswirkungen bei einer Corona-Infektion mehr feststellen. Für Reisende aus Drittstaaten gilt die 3G-Regelung bei der Einreise allerdings weiterhin. Dabei werden Impfzertifikate nur anerkannt, wenn das Grundimpfschema vor nicht mehr als 270 Tagen abgeschlossen wurde, ansonsten wird eine Auffrischungsimpfung verlangt. Genesungsnachweise werden nur 180 Tage lang akzeptiert.Ebenfalls ab dem 1. April enden die meisten Corona-Beschränkungen in Lettland. So wird die Maskenpflicht an vielen Orten aufgehoben, beispielsweise in Bildungseinrichtungen und im Einzelhandel. In öffentlichen Verkehrsmitteln, sozialen Einrichtungen und im Gesundheitswesen muss der Mund-Nase-Schutz jedoch weiterhin angelegt werden. Auch die Verantwortlichen von Veranstaltungen sowie die Anbietenden von Dienstleistungen dürfen weiterhin das Aufsetzen der Maske fordern. Im Arbeitswesen entfällt die generelle 3G-Regel, sie wird nur für Beschäftigte des Gesundheits- und Bildungswesens sowie in Gefängnissen aufrechterhalten.Lettland erholt sich derzeit von der bislang heftigsten Pandemiewelle, welche Anfang Februar ihren Höhepunkt erreicht hatte. Mit Stand zum 28. März liegt die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 1.048,9. Knapp 70 Prozent der Letten und Lettinnen sind vollständig geimpft, etwa ein Drittel hat die Auffrischungsimpfung erhalten.