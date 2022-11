Lettland: Riga führt Touristensteuer ein

München, 08.11.2022 | 14:58 | soe

Lettlands Hauptstadt Riga verwirklicht ihre Pläne, eine Touristensteuer für Übernachtungen einzuführen. Ab Januar 2023 müssen Gäste einen Euro pro Nacht zahlen, die Gebühr wird direkt von den Unterkünften erhoben. Bei längeren Aufenthalten gibt es jedoch eine Kulanzregelung, ab der elften Übernachtung in Folge entfällt die Touristentaxe.



Lettlands Hauptstadt Riga führt ab Januar 2023 eine Touristengebühr für Übernachtungsgäste ein.

Ein Euro pro Nacht und Gast werden ab Januar an Touristensteuer fällig, wenn Reisende in Riga übernachten möchten. Das eingenommene Geld soll in Projekte zur Unterstützung des Fremdenverkehrs der Region sowie in Imagekampagnen für Riga fließen, auch eine Förderung des Ausbaus der touristischen Infrastruktur ist angedacht. Mit der Maßnahme steht Lettlands Hauptstadt nicht allein da, auch andere beliebte Metropolen erheben bereits eine Touristengebühr, unter ihnen sind neben Amsterdam, Rom und Venedig auch Berlin und Wien.Ursprünglich sollte die Touristentaxe in Riga bereits 2021 eingeführt werden, Pläne dazu hatte die Stadtverwaltung bereits zwei Jahre zuvor angekündigt. Da durch die Corona-Pandemie jedoch seit 2020 deutlich weniger Besucher und Besucherinnen in die Stadt kamen, wurde die Gebühr verschoben und tritt nun erst ab 2023 in Kraft. Darüber hinaus wurde das zunächst geplante Besteuerungsmodell etwas angepasst: Die Touristentaxe in Riga greift nun erst für erwachsene Gäste ab 18 Jahren, zuvor war eine Erhebung für alle Personen ab zwölf Jahren vorgesehen.