Laternenfeste Loy Krathong und Yi Peng in Thailand

Loy Krathong und Yi Peng sind traditionelle Laternenfeste in Thailand, die das südasiatische Land in ein Lichtermeer verwandeln. Einheimische und Reisende basteln kleine Boote und Flöße oder Laternen und lassen sie zu Wasser oder in die Luft steigen. Im Jahr 2023 findet das Yi-Peng-Fest am 27. November und Loy Krathong am 28. November statt.



Am 27. und 28. November 2023 finden in Thailand die traditionellen Laternenfeste statt.



Laternen basteln für Loy Krathong



An vielen Orten in Südthailand können Reisende am Laternenfest teilnehmen. Die Krathongs, die dem Fest seinen Namen geben, können entweder gekauft oder selbst gebastelt werden. Meist bestehen die Flöße aus Bananenblättern, die kunstvoll zusammengebunden werden. Anschließend werden sie mit Blumen, Kerzen und Räucherstäbchen geschmückt und in einer Zeremonie zu Wasser gelassen.



Yi Peng begeistert Jung und Alt



In der nordthailändischen Provinz Chiang Mai steigen in der Nacht vom 27. November kleine Heißluftballons zu Yi Peng in den Himmel. Auch hier laden die gastfreundlichen Thais Reisende ein, an der Zeremonie teilzunehmen. Thailand-Urlauberinnen und -Urlauber sollten beachten, dass es an beiden Feiertagen zu lokalen Verkehrseinschränkungen kommen kann. Während Loy Krathong im Süden Thailands an Flüssen, Kanälen und Seen gefeiert wird, lassen die Menschen im nordthailändischen Chiang Mai zu Yi Peng Hunderte von Laternen in den Himmel steigen. Beide Feste gehen auf den gleichen hinduistischen Ritus zurück, der Gottheit des Ganges zu danken. Die fliegenden und schwimmenden Laternen stehen bildlich für das Loslassen negativer Eigenschaften und Energien.An vielen Orten in Südthailand können Reisende am Laternenfest teilnehmen. Die Krathongs, die dem Fest seinen Namen geben, können entweder gekauft oder selbst gebastelt werden. Meist bestehen die Flöße aus Bananenblättern, die kunstvoll zusammengebunden werden. Anschließend werden sie mit Blumen, Kerzen und Räucherstäbchen geschmückt und in einer Zeremonie zu Wasser gelassen.In der nordthailändischen Provinz Chiang Mai steigen in der Nacht vom 27. November kleine Heißluftballons zu Yi Peng in den Himmel. Auch hier laden die gastfreundlichen Thais Reisende ein, an der Zeremonie teilzunehmen. Thailand-Urlauberinnen und -Urlauber sollten beachten, dass es an beiden Feiertagen zu lokalen Verkehrseinschränkungen kommen kann.

