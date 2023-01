Peru: Machu Picchu erneut geschlossen

München, 23.01.2023 | 13:16 | lvo

Die Ruinenstadt Machu Picchu ist am Sonntag erneut für Touristinnen und Touristen geschlossen worden. Aufgrund der innenpolitischen Konflikte mussten Behörden den Zugang zu der Sehenswürdigkeit in den peruanischen Anden schließen. Reisende wurden in die Stadt Cusco gebracht. Wann Machu Picchu wieder erreichbar sein wird, ist derzeit unklar.



Machu Picchu ist seit dem 22. Januar 2023 bis auf Weiteres geschlossen.



Machu-Picchu-Besuch nicht möglich



Begründet wird der Entschluss der Sperrung mit der aktuellen sozialen Lage und dem Schutz der Besucherinnen und Besucher. Bereits im Dezember war die bekannte Ruinenstadt geschlossen worden. Es kam unter anderem zum Erliegen des Zugverkehrs zwischen Cusco und Machu Picchu. Auch Straßen waren blockiert, die das UNESCO-Weltkulturerbe faktisch unzugänglich machten.



Auswärtiges Amt rät von Peru-Reisen ab



Zusätzlich kam es immer wieder zu Beeinträchtigungen des Flugverkehrs, da mehrere Flughäfen in Peru geschlossen wurden. Das betraf erst Ende der vergangenen Woche die Airports von Ayacucho, Jaen und Juliaca. Hintergrund der unübersichtlichen Lage ist die Amtsenthebung und Inhaftierung des Staatschefs Pedro Castillo, woraufhin landesweite Proteste folgten. Das Auswärtige Amt hat daraufhin seine Reisehinweise verschärft und rät von nicht notwendigen Reisen nach Peru ab. Reisende, die einen Besuch der Inkastätte Machu Picchu geplant hatten, wurden am Sonntag ins nahegelegene Cusco gebracht. Wer die Ruinenstadt in den kommenden Tagen besichtigen möchte, wird kein Glück haben, denn bis auf Weiteres wird der Zugang verwehrt. Das peruanische Kulturministerium teilte über Twitter mit, dass die Sehenswürdigkeit für Reisende vorerst geschlossen bleibt. Urlauberinnen und Urlauber mit bereits erworbenen Tickets sollten sich mit ihrem Reiseveranstalter oder der Ticketagentur in Verbindung setzen. Peru leidet seit einiger Zeit unter massiven politischen Unruhen.Begründet wird der Entschluss der Sperrung mit der aktuellen sozialen Lage und dem Schutz der Besucherinnen und Besucher. Bereits im Dezember war die bekannte Ruinenstadt geschlossen worden. Es kam unter anderem zum Erliegen des Zugverkehrs zwischen Cusco und Machu Picchu. Auch Straßen waren blockiert, die das UNESCO-Weltkulturerbe faktisch unzugänglich machten.Zusätzlich kam es immer wieder zu Beeinträchtigungen des Flugverkehrs, da mehrere Flughäfen in Peru geschlossen wurden. Das betraf erst Ende der vergangenen Woche die Airports von Ayacucho, Jaen und Juliaca. Hintergrund der unübersichtlichen Lage ist die Amtsenthebung und Inhaftierung des Staatschefs Pedro Castillo, woraufhin landesweite Proteste folgten. Das Auswärtige Amt hat daraufhin seine Reisehinweise verschärft und rät von nicht notwendigen Reisen nach Peru ab.

Weitere Nachrichten über Reisen

24.01.2023 Tunesien: Generalstreik im Transportsektor am 25. und 26. Januar In Tunesien wird der Transportsektor am 25. und 26. Januar bestreikt. Reisende müssen an beiden Tagen mit massiven Verkehrsbehinderungen rechnen, auch Flüge können von der Maßnahme betroffen sein. In Tunesien wird der Transportsektor am 25. und 26. Januar bestreikt. Reisende müssen an beiden Tagen mit massiven Verkehrsbehinderungen rechnen, auch Flüge können von der Maßnahme betroffen sein.

23.01.2023 Spanien: Valencia führt Touristensteuer ein Nach den Balearen und Katalonien führt nun auch die spanische Region Valencia eine Touristensteuer ein. Reisende müssen diese voraussichtlich ab Ende 2023 bezahlen. Nach den Balearen und Katalonien führt nun auch die spanische Region Valencia eine Touristensteuer ein. Reisende müssen diese voraussichtlich ab Ende 2023 bezahlen.

18.01.2023 Niederlande: Streik führt zu Bus- und Zugausfällen In den Niederlanden wird am Donnerstag und Freitag mit weitreichenden Einschränkungen im öffentlichen Nah- und Fernverkehr gerechnet. Grund sind landesweite Streiks bei diversen Verkehrsunternehmen. In den Niederlanden wird am Donnerstag und Freitag mit weitreichenden Einschränkungen im öffentlichen Nah- und Fernverkehr gerechnet. Grund sind landesweite Streiks bei diversen Verkehrsunternehmen.

18.01.2023 Frankreich: Generalstreik am 19. Januar angekündigt Am 19. Januar kommt es in Frankreich aufgrund der geplanten Rentenreform zu einem Generalstreik. Dabei wird das öffentliche Leben größtenteils zum Erliegen kommen. Am 19. Januar kommt es in Frankreich aufgrund der geplanten Rentenreform zu einem Generalstreik. Dabei wird das öffentliche Leben größtenteils zum Erliegen kommen.