Malaysia erleichtert Einreise für Geimpfte

München, 28.04.2022 | 09:48 | rpr

Malaysia lockert die Einreisebestimmungen für vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte. Wie das Touristikportal Fvw berichtet, wird ab dem 1. Mai die Testpflicht vor und nach Einreise aufgehoben. Darüber hinaus kündigte das malaysische Gesundheitsministerium Lockerungen der landesweiten Corona-Maßnahmen an – unter anderem entfällt die Maskenpflicht im Freien.



Bereits zum 1. April öffnete Malaysia seine Pforten für den internationalen Tourismus, nun folgen einen Monat später im Zuge der landesweit hohen Impfquote Einreiseerleichterungen für vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte. Wie Gesundheitsminister Khairy Jamaluddin in Kuala Lumpur ankündigte, entfällt ab dem 1. Mai die Testpflicht vor Einreise sowie direkt nach Ankunft. Aktuell wird von allen Reisenden ab sieben Jahren unabhängig von ihrem Impfstatus ein maximal 72 Stunden alter PCR-Test vor Abreise gefordert, darüber hinaus erfolgt innerhalb von 24 Stunden nach Ankunft ein RTK-Antigentest. Die Durchführung der digitalen Einreiseanmeldung mittels der App MySejahtara bleibt jedoch weiterhin bestehen.Für Reisende ohne oder mit nicht vollständigem Corona-Impfschutz verändert sich ab dem 1. Mai hingegen nichts. Zwar wird auch ihnen seit dem 1. April die Einreise in den südostasiatischen Staat gestattet, sie unterliegen jedoch weiterhin dem PCR-Test vor Abreise sowie dem RTK-Antigentest nach Ankunft. Darüber hinaus besteht für Ungeimpfte und nur teilweise Geimpfte eine fünftägige Quarantänepflicht nach Ankunft in Malaysia.Neben Erleichterungen der Einreisebestimmungen sollen ab dem 1. Mai auch landesweite Beschränkungen fallen. Wie das Ministerium ankündigte, ist eine Aufhebung der Maskenpflicht im Freien vorgesehen. Der Mund-Nase-Schutz ist ab kommendem Monat demnach nur noch in öffentlichen Innenräumen sowie im öffentliche Nahverkehr verpflichtend zu tragen. Ebenso wird künftig das Betreten öffentlicher Einrichtungen unabhängig vom Impfstatus gestattet, deren Zutritt derzeit mittels Registrierung über die MySejahtara-App geprüft wird.