Malaysia öffnet bis Januar 2022 für Touristen

München, 12.11.2021 | 14:47 | soe

Malaysia plant, seine Grenzen spätestens zum 1. Januar 2022 wieder für ausländische Urlauberinnen und Urlauber zu öffnen. Entsprechende Pläne gab Tan Sri Muhyiddin Yassin, Vorsitzender des National Recovery Council, am 11. November bekannt, ohne jedoch ein konkretes Datum für den touristischen Neustart zu nennen. Mit der Maßnahme will Malaysia seinen Tourismussektor stärken, der allein durch inländische Reisende nicht genug Aufschwung erfährt.



Malaysia will sich spätestens zum 1. Januar 2022 wieder für ausländische Reisende öffnen.

In den vergangenen Wochen reaktivierte Malaysia schrittweise verschiedene Wirtschaftszweige im Land, nachdem sich die Pandemielage zusehends entspannt hatte. Dazu trug auch der Fortschritt der Impfkampagne bei. Nach Angaben der malaysischen Regierung sind inzwischen rund drei Viertel der Einwohner des Landes vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Im Tourismusbereich sind bislang nur Inlandsreisen erlaubt, welche jedoch für eine spürbare Erholung der Branche nicht ausreichen. Erst durch die Ankunft ausländischer Reisegäste könne nach Ansicht der Behörden der für den Staat wichtige Reiseverkehr wiederbelebt werden. Derzeit gilt noch ein generelles Einreiseverbot für Ausländerinnen und Ausländer.Wie der Ausschussvorsitzende weiter erklärte, sollen Maßnahmen zur Infektionskontrolle auch weiterhin beibehalten werden. Dazu zählen beispielsweise Corona-Tests. Zudem sollen die Einreisebestimmungen anhand der Pandemiesituation in den Herkunftsländern der Touristinnen und Touristen definiert werden. Ob eine Einreise auch aus Deutschland gestattet wird und welche konkreten Bedingungen dafür künftig erfüllt werden müssen, wurde bisher noch nicht kommuniziert.Malaysia verzeichnet mit Stand zum 12. November eine Sieben-Tage-Inzidenz von 111,3. Die seit Frühjahr 2021 in Südostasien grassierende Pandemiewelle hat in dem Land Ende August ihren Höhepunkt erreicht, seither sinken die Infektionszahlen kontinuierlich. Das Robert Koch-Institut führt Malaysia seit dem 13. Juni als Corona-Hochrisikogebiet, zurückkehrende Urlauberinnen und Urlauber müssten sich also nach jetzigem Stand in Deutschland in Quarantäne begeben. Diese kann durch einen Impf- oder Genesungsnachweis jedoch von Beginn an umgangen werden.