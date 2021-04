Malediven heben Corona-Ausgangssperre in Hauptstadt auf

München, 09.04.2021 | 08:46 | soe

Die Malediven haben die Ausgangssperre in der Hauptstadtregion Greater Malé aufgehoben. Damit dürfen sich die Menschen in Malé selbst sowie auf den angeschlossenen Inseln Gulhifalhu, Hulhumale, Thilafushi und Villimale seit dem 1. April auch nachts wieder frei bewegen. Zudem wurden Sport- und Unterhaltungsstätten wieder geöffnet.



Zuletzt galt die nächtliche Ausgangssperre im Großraum Malé von 23 Uhr bis 4:30 Uhr. Mit einer offiziellen Mitteilung gab die maledivische Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit, Maimoona Abu Bakr, deren Aussetzung bekannt. Zusätzlich dürfen mehrere Bereiche des öffentlichen Lebens den Betrieb wiederaufnehmen, darunter Bildungseinrichtungen, Kinos und Fitnessstudios. Sie sind jedoch weiterhin an strikte Hygieneauflagen gebunden. Die Hauptstadt Malé gilt als von der Corona-Pandemie meistbetroffenes Gebiet auf den Malediven, die meisten Infektionsfälle treten dort auf. Währenddessen verzeichnen die touristischen Ressortinseln so gut wie gar kein Infektionsgeschehen.Die Malediven sind für internationale Touristen geöffnet, es herrscht bei der Einreise keine Quarantänepflicht. Urlauber müssen lediglich einen negativen, höchstens 96 Stunden alten PCR-Test sowie eine Buchungsbestätigung in einem Ressort für die gesamte Dauer des Aufenthalts vorweisen. Visa werden bei der Ankunft erteilt, dafür fallen keine Kosten an. Gefordert wird zudem eine elektronische Einreiseerklärung, die bereits vor Reiseantritt auszufüllen ist. Vom Robert Koch-Institut werden die Malediven derzeit als reguläres Corona-Risikogebiet ohne Sonderstatus gelistet, Urlauber müssen sich bei der Rückkehr also auf das Coronavirus testen lassen und in Quarantäne begeben.Im Kampf gegen die Pandemie haben die Malediven inzwischen über die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung mit mindestens einer Dosis geimpft. Die Impfkampagne befindet sich bereits in der Phase der Massenimpfung, nachdem alle bevorzugt behandelten Personengruppen ihre Immunisierung erhalten haben. Zum Einsatz kommen auf den Malediven mehrere Impfstofftypen, darunter diejenigen von Astrazeneca und Sinopharm.