Malediven: Wieder Ausgangssperre in Malé ab 6. Mai

München, 06.05.2021 | 11:31 | soe

Die Malediven haben seit dem 6. Mai in der Region rund um die Hauptstadt Malé wieder eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft gesetzt. Nach Informationen der lokalen Nachrichtenseite Raajje müssen die Menschen in der Region Greater Malé, welche auch die Hauptstadt des Archipels umfasst, nun wieder täglich zwischen 21 und 4 Uhr in ihren Häusern bleiben. Mit der Maßnahme will die maledivische Gesundheitsbehörde HPA verhindern, dass sich das Coronavirus in dem Gebiet weiter ausbreitet.



Auf den Malediven gilt in der Region Greater Malé wieder eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 4 Uhr.



Corona-Lage auf den Malediven



Während der Archipel der Malediven die Zahl der Neuinfektionen über lange Zeit niedrig halten konnte, steigen sie seit Mitte April sprunghaft an. Zuletzt wurden am 5. Mai 734 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet – bis zum 22. April hatte dieser Wert stets unter 200 gelegen. Um diese Entwicklung einzudämmen, wurden neben der nächtlichen Ausgangssperre noch weitere Corona-Maßnahmen in Kraft gesetzt. Wie das Informationsportal Garda meldet, sind in der Region Greater Malé keine Versammlungen von mehr als fünf Personen mehr gestattet, sämtliche Veranstaltungen bedürfen einer polizeilichen Genehmigung. Zwischen dem 5. und 15. Mai bleiben alle Sportanlagen geschlossen.



Einreise auf die Malediven



Ausnahmen für die Bewegungseinschränkungen gelten nur für triftige Gründe zum Verlassen der Unterkunft sowie für Lieferservices, für die eine Genehmigung des maledivischen Polizeidienstes nötig ist. Die Region Greater Malé umfasst neben der Hauptstadt auch die benachbarten Inseln Hulhumalé und Villimalé, Thilafushi und Gulhifalhu, für welche die nächtliche Ausgangssperre ebenfalls greift. Das Gebiet rund um Malé verzeichnete seit Pandemie-Beginn die meisten der im Land auftretenden Infektionsfälle, während die als Urlaubsresorts genutzten Inseln deutlich weniger betroffen waren. Die Hauptstadt darf von Touristen derzeit nur im Rahmen notwendiger Transitaufenthalte besucht werden.

