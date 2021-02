Malediven: Ausgangssperre wegen Corona in Addu

München, 10.02.2021 | 09:52 | soe

Die Malediven haben im Kampf gegen die Corona-Pandemie eine weitere nächtliche Ausgangssperre verhängt. Nachdem bereits in der Hauptstadtregion Greater Malé nachts Bewegungseinschränkungen galten, treten diese ab sofort auch in der Stadt Addu im gleichnamigen Atoll in Kraft. Die Ausgangssperre in Addu beginnt täglich um 20 Uhr und endet um 4 Uhr am Folgetag.



Die Malediven haben eine nächtliche Ausgangssperre in Addu City auf dem Addu-Atoll verhängt.



Auch in Malé Ausgangssperre



Bereits seit dem 27. Januar herrscht in Malé, der Hauptstadt der Malediven, eine nächtliche Ausgangssperre. Sie wurde zunächst auf Mitternacht bis 4 Uhr morgens angesetzt, seit dem 3. Februar jedoch auf die Zeiten von 23 Uhr bis 4:30 Uhr verschärft. Neben der Hauptstadt des Inselstaats gilt die Sperrzeit auch im umliegenden Bezirk Greater Malé sowie auf den Nachbarinseln Gulhifalhu, Hulhumale, Thilafushi und Villimale. Touristen dürfen Malé derzeit nur zu Transitzwecken betreten.



Addu ist das südlichste Atoll der Malediven



Die Stadt Addu verzeichnet derzeit 49 aktive Corona-Fälle. Sie ist neben Malé die einzige weitere Stadt der Malediven und liegt auf dem gleichnamigen Addu-Atoll rund 530 Kilometer südwestlich der Hauptstadt. Das Addu-Atoll ist das südlichste des maledivischen Archipels, es umfasst 23 Inseln rund um eine 77 Quadratkilometer große Lagune. Nach einer Mitteilung der maledivischen Health Protection Agency (HPA) gelten die nächtlichen Beschränkungen in Addu zunächst vom 10. bis zum 16. Februar. In dieser Zeit müssen während der Sperrstunde alle Restaurants und Kulturstätten schließen, zudem ist das Bewegen in der Öffentlichkeit nicht gestattet. Auch Fahrzeuge dürfen während der Ausgangssperre nicht betrieben werden. Darüber hinaus gelten in Addu nun auch tagsüber weitere Corona-Maßnahmen. Die Menschen dürfen nicht mehr in Gruppen von mehr als drei Personen in die Öffentlichkeit, außerdem herrscht in öffentlichen Räumen Maskenpflicht.Bereits seit dem 27. Januar herrscht in Malé, der Hauptstadt der Malediven, eine nächtliche Ausgangssperre. Sie wurde zunächst auf Mitternacht bis 4 Uhr morgens angesetzt, seit dem 3. Februar jedoch auf die Zeiten von 23 Uhr bis 4:30 Uhr verschärft. Neben der Hauptstadt des Inselstaats gilt die Sperrzeit auch im umliegenden Bezirk Greater Malé sowie auf den Nachbarinseln Gulhifalhu, Hulhumale, Thilafushi und Villimale. Touristen dürfen Malé derzeit nur zu Transitzwecken betreten.Die Stadt Addu verzeichnet derzeit 49 aktive Corona-Fälle. Sie ist neben Malé die einzige weitere Stadt der Malediven und liegt auf dem gleichnamigen Addu-Atoll rund 530 Kilometer südwestlich der Hauptstadt. Das Addu-Atoll ist das südlichste des maledivischen Archipels, es umfasst 23 Inseln rund um eine 77 Quadratkilometer große Lagune.

Weitere Nachrichten über Reisen

10.02.2021 Corona: Israel erlaubt Einreise für Geimpfte nur mit Test Israel erlaubt Menschen mit vollständiger Corona-Impfung die Einreise ohne Quarantäne. Ein höchstens 72 Stunden alter Corona-Test ist aber dennoch erforderlich. Israel erlaubt Menschen mit vollständiger Corona-Impfung die Einreise ohne Quarantäne. Ein höchstens 72 Stunden alter Corona-Test ist aber dennoch erforderlich.

10.02.2021 Griechenland: Athen im harten Lockdown ab 11. Februar Griechenland hat über die Region Attika mit der Hauptstadt Athen einen harten Corona-Lockdown verhängt. Ab dem 11. Februar müssen nahezu alle Geschäfte schließen. Griechenland hat über die Region Attika mit der Hauptstadt Athen einen harten Corona-Lockdown verhängt. Ab dem 11. Februar müssen nahezu alle Geschäfte schließen.

09.02.2021 Großbritannien verlangt zwei Corona-Tests während Quarantäne Das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland verschärft zum 15. Februar die Einreisebestimmungen. Dann werden während der Quarantäne zwei weitere Corona-Tests Pflicht. Das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland verschärft zum 15. Februar die Einreisebestimmungen. Dann werden während der Quarantäne zwei weitere Corona-Tests Pflicht.

09.02.2021 New York City erhält neuen Park Little Island In New York City wird ein neuer Park namens Little Island gebaut. Er entsteht auf einer künstlichen Insel im Hudson River. In New York City wird ein neuer Park namens Little Island gebaut. Er entsteht auf einer künstlichen Insel im Hudson River.