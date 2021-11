Mallorca: 3G-Regel für Gastronomie soll kommen

München, 30.11.2021 | 09:37 | rpr

Die balearische Landesregierung hat sich auf eine Ausweitung der bislang nur im Nachtleben geltenden 3G-Regelung auf Mallorca und den weiteren Baleareninseln geeinigt. Schon ab kommendem Wochenende könnte für den Zutritt zu Gastronomiebetrieben mit mehr als 50 Personen die Vorlage des COVID-Passes zur Pflicht werden. Aktuell steht noch eine Genehmigung des Obersten Gerichtshofes der Balearen aus, welche binnen drei Tagen erfolgen muss.



Auf Mallorca soll schon zum kommenden Wochenende eine ausgeweitete 3G-Regel in Kraft treten.

Nach einer Kabinettssitzung der balearischen Landesregierung verkündete Regierungssprecher Iago Negueruela am vergangenen Montag in einer Pressekonferenz, dass eine Einigung für die Einführung einer ausgeweiteten 3G-Regelung auf Innenräume öffentlicher Einrichtungen getroffen wurde. Demzufolge soll schon bald für das Betreten von gastronomischen Betrieben mit mehr als 50 Personen sowie weiteren Kultur- und Sporteinrichtungen der Nachweis eines Impf-, Genesenen- oder negativen Testnachweises zur Pflicht werden. Noch steht hierfür eine Genehmigung des Obersten Gerichtshofes der Balearen aus, diese soll jedoch in den nächsten Tagen erfolgen. Sollte der Beschluss abgesegnet werden, könnte die Maßnahme bereits am kommenden Wochenende in Kraft treten.Wie Regierungssprecher Negueruela weiter erläutert, soll die Ausweitung der 3G-Regelung in Bezug auf die aktuell geltenden Corona-Warnstufen auf den vereinzelten Baleareninseln geregelt werden. Laut Informationen der Mallorcazeitung wird demzufolge für Eilande in der Warnstufe 1 der COVID-Pass für Restaurant-Innenräume mit Kapazitäten von mehr als 50 Personen zur Pflicht. Auch überdachte Freiflächen unterliegen ab dieser Personenauslastung der 3G-Regelung. Für den Zutritt zu Einrichtungen des Nachtlebens soll 3G unabhängig der Besucherzahl greifen. In Warnstufe 2 wird die Maßnahme auf touristische Unterkünfte ausgeweitet, in welchen sich Gäste Zimmer mit haushaltsfremden Personen teilen, wie etwa in Herbergen oder Hostels. Die Vorlage des COVID-Passes für das Betreten von Fitnessstudios, Kinos und weiteren Kultur- und Sporteinrichtungen soll schlussendlich ab Warnstufe 3 erfolgen. Aktuell befinden sich Mallorca, Ibiza und Formentera in Warnstufe 1, nur Menorca wird der Kategorie 0 zugeordnet. Im Zuge einer regelmäßigen Aktualisierung unterliegen die Risikostufen am kommenden Freitag einer Neubewertung.Mit Stand zum 29. November lag die Sieben-Tage-Inzidenz auf den Baleareninseln bei 136,7. Damit verzeichnet der Archipel einen leichten Anstieg der Neuansteckungen im Vergleich zur Vorwoche, als die Inzidenz mit Stand zum 25. November bei 113,1 lag. Seitens des Robert Koch-Instituts werden Mallorca und die benachbarten Inseln wie auch gesamt Spanien aktuell weder als Hochrisiko- noch als Virusvariantengebiet aufgeführt, womit Rückreisende nach Deutschland keinen Quarantäneauflagen unterliegen.