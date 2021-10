Mallorca: Corona-Restriktionen für Gastronomie aufgehoben

München, 26.10.2021 | 10:26 | soe

Auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln gibt es fortan keine Beschränkungen mehr in Cafés und Restaurants. Zum 26. Oktober wurden die Kapazitätsgrenzen in der Gastronomie abgeschafft, damit dürfen die Wirte ihre Plätze wieder voll belegen. Lediglich das Rauchverbot auf den Freisitzen bleibt weiterhin bestehen, zudem gelten noch Auflagen für das Nachtleben.



Tourismusminister Iago Negueruela kündigte die Lockerung am 25. Oktober an, nachdem Gespräche im Rahmen eines Rundes Tisches mit Gewerkschaften und Unternehmerverbänden stattgefunden hatten. Demnach ist es den Gastwirten ab heute wieder erlaubt, ihre Kapazitäten vollständig gemäß den vergebenen Lizenzen auszulasten. Bislang waren diese coronabedingt auf 75 Prozent reduziert. Damit herrsche in der Gastronomie wieder größtenteils Normalität, wie die Mallorca Zeitung den Minister zitiert.Weiterhin bestehen bleibt jedoch das Rauchverbot in den Außenbereichen der Gaststättenbetriebe. Auch auf den öffentlichen Straßen darf nicht geraucht werden, wenn dabei kein Abstand von mindestens zwei Metern zu fremden Personen eingehalten werden kann. Zudem ist der Genuss des Glimmstängels im Gehen verboten. Darüber hinaus müssen sich die Unterhaltungslokale des Nachtlebens auch ab dem 26. Oktober noch an gewisse Auflagen halten, die beispielsweise eine Kapazitätsbeschränkung auf 75 Prozent der Gäste, die Konsumierung von Speisen und Getränken nur am Tisch sowie eine Maskenpflicht beim Tanzen umfassen.Die Infektionszahlen auf den Balearen liegen deutlich unter den derzeit in Deutschland vermeldeten Werten, wenngleich sie auf niedrigem Niveau zuletzt wieder etwas anstiegen. Mit Stand zum 25. Oktober verzeichnete Mallorca eine Sieben-Tage-Inzidenz von 35,8, die gesamten Balearen hatten einen Wert von 37. Für die Einreise nach Spanien benötigen deutsche Reisende einen Impf- oder Genesungsnachweis oder ein aktuelles negatives Corona-Testergebnis.