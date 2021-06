Mallorca: Ausgangssperre endet am 6. Juni

München, 01.06.2021 | 09:25 | cge

Auf Mallorca entfällt bald die coronabedingte nächtliche Ausgangssperre. Ab dem 6. Juni 2021 können sich Einheimische und Touristen dann wieder zu jeder Zeit frei auf der Insel bewegen. Bisher galt die nächtliche Ausgangssperre zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens.



Medienberichten zufolge kündigte Iago Negueruela, Sprecher der Regierung der Balearen, am 31. Mai 2021 im Rahmen einer Pressekonferenz nach einer Kabinettssitzung die Lockerungen an. Neben der Aufhebung der nächtlichen Ausgangssperre soll es auch hinsichtlich der Kontaktbeschränkungen Erleichterungen geben. Künftig dürfen sich im Freien 15 Personen treffen, in Innenräumen bis zu zehn Menschen. Außerdem wurde auch für die Öffnungszeiten der Gastronomie eine weitere Lockerung in Aussicht gestellt, Details sind jedoch bislang nicht bekannt. Näheres werde für Ende der Woche erwartet, berichtet die Mallorca Zeitung.Für die Einreise nach Mallorca wird zudem die Testpflicht auf das Coronavirus an den Flughäfen weiterhin beibehalten. Personen, die nach Mallorca einreisen wollen, benötigen auch künftig ein negatives, maximal 72 Stunden altes Testergebnis eines PCR-oder TMA-Tests. Ab dem 7. Juni 2021 erfahren Geimpfte und Genese jedoch eine Erleichterung. Wie Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez Mitte Mai bekanntgab, benötigen gegen Corona geimpfte Personen oder Menschen, die eine überstandene Infektion nachweisen können, dann keinen zusätzlichen COVID-19-Test mehr.Für Freunde des Palma Aquariums gibt es ebenfalls gute Neuigkeiten. Das Ausflugsziel in der Inselhauptstadt startet am 3. Juni 2021 in die diesjährige Saison. Zunächst wird das Aquarium an vier Tagen pro Woche seine Pforten wieder für Besucher öffnen. Von Donnerstag bis Sonntag haben Gäste zwischen 10 Uhr und 17 Uhr die Möglichkeit, Meeresbewohner aus nächster Nähe zu beobachten. Das Palma Aquarium empfiehlt, vor dem Besuch bereits online ein Ticket zu erwerben.