Mallorca launcht Corona-Warn-App Radar COVID

Auf Mallorca steht Einheimischen und Besuchern ab dem 10. August eine neu entwickelte Corona-Warn-App zur Verfügung. Nach einem Bericht der Mallorcazeitung soll die Anwendung künftig helfen, mögliche Infektionsketten nachzuvollziehen. Auch für die Nachbarinseln kann das Programm genutzt werden.



Wie das spanische Ministerium für Digitalisierung berichtete, wurde die App namens „Radar COVID“ bereits auf der Kanareninsel La Gomera in der Praxis getestet und hat sich als sehr zuverlässig erwiesen. Ebenso wie die Inseln der Balearen erhalten auch die Kanaren bereits ab Mitte August Zugang zur der neuen App, die ab dem 15. September dann für ganz Spanien verfügbar sein soll. Sie informiert ihre Nutzer nach Download auf das Smartphone darüber, ob sie sich in einer möglicherweise riskanten Nähe einer im Nachhinein positiv getesteten Person aufgehalten haben. Als Kriterien gelten dabei ein Abstand von weniger als zwei Meter und eine Verweildauer von mehr als 15 Minuten.Auch in Tschechien gibt es ein neues Warnsystem im Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus. Die regionale „Corona-Ampel“ zeigt mit einem Farbcode an, wie sich die Infektionslage in den einzelnen Regionen des Landes gestaltet. Dabei bedeutet grün das Auftreten nur sporadischer Neuinfektionen, weiß ein sehr geringes Risiko und gelb sowie rot ein steigendes Infektionsgeschehen. Aktuell sind die beiden höchsten Warnstufen nirgendwo in Tschechien vertreten.