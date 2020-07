Mallorca: Strand von Es Trenc bekommt weniger Parkfläche

München, 06.07.2020 | 09:29 | soe

Einer von Mallorcas beliebtesten Stränden erhält ab diesem Sommer weniger Parkmöglichkeiten als üblich. Am Naturstrand von Es Trenc stehen im Gebiet von na Tirapel nach einem Bericht der Mallorcazeitung künftig nur noch 400 statt wie bislang rund 1.000 Stellflächen für Pkw zur Verfügung. Grund für die Maßnahme ist das umgebende Naturschutzgebiet.



Am Naturstrand von Es Trenc stehen ab diesem Sommer weniger Parkplätze zur Verfügung.

Die Vorgaben für den seit drei Jahren eingerichteten Naturschutzraum, in dem sich auch der Strand befindet, sehen eine Reduzierung der Parkflächen vor. Das Umweltministerium der Balearen hat die Umsetzung nun veranlasst, woraufhin der Großteil des Parkplatzes durch Barrieren bei na Tirapel unzugänglich gemacht wurde. Neben dieser Stellfläche gibt es jedoch noch zwei weitere Zugänge zu dem Küstenabschnitt: Bei Ses Covetes gibt es seit 2019 einen neuen Parkplatz, im Gebiet Sa Barralina können bis zu 500 Pkw abgestellt werden.Nach der Corona-Pause öffnen auf Mallorca immer mehr Hotels für Besucher. Voraussetzung ist die Einhaltung festgelegter Hygieneprotokolle. Auch anhand der steigenden Zahl an Flugbewegungen wird deutlich, dass der Tourismus auf den Balearen wieder Fahrt aufnimmt. So gab es am Flughafen Palma de Mallorca am ersten Sonntag im Juli wieder 321 Starts und Landungen, mehr als zwei Drittel davon waren internationale Verbindungen.