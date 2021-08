Mallorca führt Corona-Lockerungen in Gastronomie ein

München, 30.08.2021 | 16:30 | lvo

Ganz Spanien erfährt derzeit eine Entspannung der Corona-Situation. Das macht sich auch auf den Balearen bemerkbar: Wie die Mallorcazeitung berichtet, gab der Sprecher der balearischen Regionalregierung, Iago Negueruela, am Montag neue Lockerungen bekannt. Demnach dürfen mehr Personen in Bars und Restaurants zusammensitzen. Zudem wird das nächtliche Kontaktverbot gelockert.



Mallorca geht weitere Öffnungsschritte, da sich die Lage derzeit deutlich entspannt. So sind nächtliche Zusammenkünfte von Personen, die nicht im gleichen Haushalt leben, nun nur noch zwischen 2 und 6 Uhr nachts untersagt. Die Regelung gilt derzeit bis zum 6. September. Bei einer weiteren Entspannung könnte das Kontaktverbot in der kommenden Woche vollständig entfallen. Auf Menorca ist dies bereits jetzt der Fall. Auf Ibiza gilt die nächtliche Sperre von 1 bis 6 Uhr, auf Formentera greifen die gleichen Zeiten wie auf Mallorca.Des Weiteren können sich Restaurantbesucher über erweiterte Kapazitäten freuen: In Bars, Cafés und sämtlichen gastronomischen Betrieben dürfen im Innenbereich nun acht Personen pro Tisch zusammensitzen. In gastronomischen Außenbereichen sind ab sofort zwölf Gäste pro Tisch erlaubt. Die Neuerung gilt neben Mallorca auch auf den Nachbarinseln.Laut Negueruela lag die 14-Tage-Inzidenz auf Mallorca am Montag, 30. August, bei 325 Neuinfektionsfällen je 100.000 Einwohner. Bereits seit Sonntag zählt ganz Spanien inklusive der Balearen nicht mehr als Corona-Hochrisikogebiet. Das Robert Koch-Institut hatte das beliebte Urlaubsland von seiner Liste gestrichen. Damit entfiel auch die Reisewarnung und Spanien-Rückkehrer profitieren von erleichterten Einreisebedingungen. Da Spanien Deutschland wiederum derzeit als Risikogebiet listet, müssen Einreisende einen Negativtest oder einen Immunitätsnachweis erbringen.