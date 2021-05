Mallorca: Hotels öffnen im Mai

München, 05.05.2021 | 08:06 | soe

Auf Mallorca wollen im Laufe des Monats Mai viele Hotels wieder für Gäste öffnen. Sowohl in der Hauptstadt Palma de Mallorca, als auch in Sóller sowie auf den anderen Baleareninseln planen die Hoteliers einen zeitnahen Saisonstart. Über Ostern hatten bereits mehrere Hotelanlagen vorübergehend den Betrieb aufgenommen, ihn nach Abreise der Osterurlauber jedoch größtenteils wieder ruhen lassen.



Auf Mallorca bereiten sich viele Hotels auf eine Wiederöffnung im Mai vor.

Wie mehrere mallorquinische Medien berichten, zeigen sich Mallorcas Hotelbetreiber verhalten optimistisch für den Monat Mai. So planen laut dem Inselradio in der Hauptstadt Palma 40 von 72 Hotels, in den nächsten Wochen wieder Gäste zu empfangen. Der Hotelverband der Stadt rechnet mit einem baldigen Buchungsanstieg, in Vorbereitung werden viele Beschäftigte aus der Kurzarbeit geholt. Insgesamt haben derzeit auf ganz Mallorca 137 von rund 1.000 Hotels geöffnet. Zu den Hotelketten, die ihre Häuser im Mai wieder in Betrieb nehmen wollen, zählen Iberostar, Meliá, Riu, Grupotel und Hipotels.Neben Palma de Mallorca laufen auch in anderen mallorquinischen Orten die Vorbereitungen für die Rückkehr der Touristen. Im Bergdorf Sóller sind derzeit rund ein Drittel der Beherbergungsbetriebe offen, wie das Inselradio unter Berufung auf die Hoteliersvereinigung des Ortes berichtet. Mehr Öffnungen sind voraussichtlich erst Mitte Mai zu erwarten. Dann starten zum einen in Deutschland die Pfingstferien, zum anderen wird die Aufhebung des Reiseverbots für Briten erwartet. Sóller ist besonders bei deutschen Urlaubern sehr beliebt, für die kommende Sommersaison hoffen die Hoteliers des Bergdorfs auch auf mehr britische Touristen.Während die größeren Hotelketten bereits aktive Vorbereitungen für die Wiederöffnung ihrer Häuser treffen, warten zahlreiche kleine Hoteliers momentan noch ab. Nach Informationen der Mallorcazeitung sind die meisten Buchungen im Augenblick noch sehr kurzfristig, sodass konkrete Vorausplanungen erschwert werden. In der Folge gibt es in den kleineren Küstenorten Alcúdia und Can Picafort derzeit nur eine Handvoll geöffnete Hotels. Die Hoffnungen der Hotelbetreiber ruhen nun auf einer positiven Entwicklung in den Herkunftsländern der Urlauber. Neben Deutschland und Großbritannien steht dabei auch das spanische Festland im Fokus: Dort soll am 9. Mai der corona-bedingte Alarmzustand enden, über die daraus folgenden Lockerungen für die Bevölkerung wird derzeit noch verhandelt.