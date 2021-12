Mallorca: Kein 3G für Bars und Cafés

München, 07.12.2021 | 09:55 | rpr

Die Verwirrung um die neu eingeführte 3G-Regelung auf Mallorca und den weiteren Baleareninseln war in den vergangenen Tagen unter den Gastronomie-Betreibern groß, nun stellte die Balearen-Regierung klar: Die Vorlage des COVID-Zertifikats wird nicht für das Betreten von Bars und Cafés benötigt. Demnach ist ein Impf-, Genesenen- oder negativer Testnachweis nur für den Zutritt zu Restaurants ab 50 Personen und für das Nachtleben verpflichtend. Dies geht aus Informationen der Mallorcazeitung unter Berufung auf das spanische Nachrichtenportal Dario de Mallorca hervor.



Auf Mallorca gilt die 3G-Regelung nur für Restaurants mit Kapazitäten ab 50 Personen.

Seit vergangenem Samstag gilt für das Betreten von Restaurants ab einer Personenkapazität von mehr als 50 Personen die 3G-Regelung. Dass Bars und Cafés hiervon ausgeschlossen sind, ging aus dem Gesetzesblatt BOIB zunächst nicht klar hervor, weshalb auch Betreiber dieser Einrichtungen mit erhöhten Personenkapazitäten das COVID-Zertifikat von Besucherinnen und Besuchern forderten. Nun stellte die Balearen-Regierung am vergangenen Sonntag jedoch klar, dass sich diese Regelung lediglich auf Einrichtungen mit Restaurant-Lizenz und Nachtclubs bezieht und vorerst in dieser Ausführung beibehalten werden soll.Nicht nur Bars und Cafés ohne Restaurant-Lizenz sind von der 3G-Regelung auf den Balearen ausgenommen, auch weitere Gastronomiebetriebe fallen in Ausnahmekategorien. Wie das Mallorcamagazin berichtet, wird für das Betreten von Schnellrestaurants wie Burger King und McDonalds ebenfalls kein COVID-Zertifikat gefordert. Gleiches gilt für gastronomische Betriebe in den Markthallen Olivar und Santa Catalina in der mallorquinischen Inselhauptstadt Palma, die nicht über eine klassische Restaurant-Lizenz verfügen. Überdies müssen auch Gäste von Restaurant-Außenterrassen kein COVID-Zertifikat vorlegen.Reisende aus Deutschland, welche die unter die 3G-Regelung fallenden Betriebe aufsuchen möchten, benötigen für den Zutritt das digitale COVID-Zertifikat der EU. Der dort enthaltene QR-Code wird bei Betreten des Lokals gescannt und verifiziert. Wie das Mallorcamagazin unter Berufung auf das balearische Gesundheitsministerium berichtet, reicht demnach der gelbe Impfpass nicht aus, da mit diesem keine elektronische Verifizierung möglich ist.