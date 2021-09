Mallorca: Nachtleben könnte ab Oktober öffnen

München, 22.09.2021 | 15:03 | soe

Auf Mallorca laufen die Vorbereitungen für eine Wiederöffnung der Nachtlokale. Wie das Mallorca Magazin berichtet, könnten Diskotheken und Nachtclubs unter bestimmten Auflagen bereits ab Oktober wieder ihre Pforten für feiernde Urlauber und Inselbewohner öffnen. Die genauen Bedingungen werden derzeit von Interessenverbänden und Vertretern der Inselregierung diskutiert.



Eine finale Entscheidung über die Wiederaufnahme des Betriebs der Nachtlokale ist noch nicht gefallen, nach ersten Gesprächen zwischen dem Tourismusminister der Balearen, Iago Negueruela, und Branchensprechern der Unterhaltungslokale steht jedoch schon der kommende Monat als Startzeitpunkt im Raum. Nach Informationen der Website Mallorca Services äußerte der Minister den Wunsch, alle Wirtschaftssektoren der Inseln unter sicheren Bedingungen wieder zu öffnen. Ihm sei bewusst, dass das Nachtleben zu den am stärksten von den Einschränkungen der Corona-Pandemie betroffenen Bereichen gehört.Nach lokalen Medienberichten soll es ab Oktober erlaubt werden, in den Nachtclubs mit Maske zu tanzen. Zudem können Gäste an Tischen bedient werden, damit sich die einzelnen Gruppen weniger vermischen. Auf Mallorca neigt sich derzeit die Hauptsaison dem Ende zu; spätestens bis zum Beginn des Sommers 2022 wollen die Diskotheken und Clubs völlig zu einem normalen Betrieb zurückkehren. Den Weg dahin sollen auch die Leitlinien für die Wiederöffnung ebnen, welche aktuell erarbeitet werden.Die Infektionszahlen auf Mallorca sinken indes stetig. Mit Stand zum 22. September lag die Sieben-Tage-Inzidenz der Insel bei 44,3 und damit deutlich unter den derzeit in Deutschland erfassten Werten. Die Balearen insgesamt verzeichnen 44,6 Neuansteckungen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Nach offiziellen Angaben gelten inzwischen mehr als 80 Prozent der Zielbevölkerung Mallorcas als vollständig gegen das Coronavirus geimpft.