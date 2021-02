Corona: Mallorca plant Öffnung von Restaurant-Terrassen

München, 19.02.2021 | 10:16 | cge

Auf Mallorca ist die Öffnung der Restaurant-Terrassen ab dem 2. März wahrscheinlich. Eine finale Entscheidung über die Lockerung der Corona-Maßnahme soll an diesem Wochenende oder Anfang kommender Woche getroffen werden. Dies berichtet die Mallorcazeitung, ein Lokalmedium der Baleareninsel.



Auf Mallorca sind Restaurants und Bars einschließlich ihrer Außenbereiche bereits seit dem 12. Januar geschlossen. Gastronomen dürfen lediglich die Auslieferung und Abholung von Speisen und Getränken anbieten. Dies könnte sich mit dem Auslaufen der derzeitigen Corona-Maßnahmen ab dem 2. März ändern. Nach einer Gesprächsrunde mit der Regierung der Balearen wird die Öffnung der Restaurant- und Café-Terrassen nun wahrscheinlich. Die vollständige Bewirtung, auch in Innenbereichen, will das Gesundheitsministerium jedoch voraussichtlich erst zwei Wochen nach Öffnung der Außenbereiche vornehmen. Die Räume sollen hierfür mit Geräten zur Messung der Kohlendioxidkonzentration sowie mit Luftfiltern ausgestattet werden. Die Gastronomen auf der Baleareninsel hatten eine komplette Öffnung der Gasträume gefordert.Die mallorquinischen Behörden sind hinsichtlich der Lockerungen der Corona-Maßnahmen derzeit vorsichtig, so Gesundheitsministerin Patricia Gómez. Grund hierfür ist das Risiko einer vermehrten Ausbreitung der ansteckenderen britischen Virusmutation. Grundsätzlich ist jedoch ein positiver Trend hinsichtlich der Neuinfektionszahlen erkennbar. Das spanische Gesundheitsministerium meldete für die Balearen am 18. Februar eine 7-Tage-Inzidenz von 57,77. Im Vergleich dazu liegt dieser Wert laut Robert Koch-Institut für Deutschland bei 57.Spanien inklusive der Baleareninsel Mallorca wird seit dem 24. Januar vom Robert Koch-Institut als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Personen, die aus Mallorca nach Deutschland einreisen, müssen somit strengeren Regeln folgen. Bereits bei vor Antritt ihrer Reise ist die Durchführung eines Corona-Tests nötig, der bei der Ankunft nicht länger als 48 Stunden zurückliegen darf.