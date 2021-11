Mallorca: Palma vergibt Einkaufsgutscheine an Touristen

München, 03.11.2021 | 13:51 | soe

Mallorca-Urlauber profitieren derzeit von einer Kampagne der Stadt Palma, mit der mehr Kundschaft in die kleineren Geschäfte der Innenstadt gelockt werden soll. Seit dem 2. November können sich Einheimische und Touristen Einkaufsgutscheine im Wert von je 20 Euro herunterladen, die ab einem Shoppingwert von 35 Euro in den teilnehmenden Läden eingelöst werden können. Die Aktion dauert bis zum Aufbrauchen des Gutschein-Kontingents an, maximal jedoch bis zum 30. November.



Palma de Mallorca bietet Einheimischen und Urlaubern im November Einkaufsgutscheine für kleine Läden an.



Corona-Lage auf Mallorca



Die Pandemie-Lage auf den Balearen ist derzeit stabil auf niedrigem Niveau, zum 3. November liegt die Sieben-Tage-Inzidenz der Inselgruppe bei 47,2. Auf Mallorca selbst wird mit 43,7 ein noch niedrigerer Wert gemessen. Dort steigen die Fallzahlen aktuell leicht an, haben jedoch bislang keine Auswirkungen auf die Hospitalisierungsrate. 83 Prozent der mallorquinischen Bevölkerung gilt als vollständig gegen das Coronavirus geimpft.



Kaum noch Corona-Beschränkungen



Zum 26. Oktober haben die Behörden auf Mallorca die Kapazitätsbeschränkungen für Cafés und Restaurants abgeschafft, die Gastwirte dürfen seither wieder 100 Prozent ihrer Plätze besetzen. Weiterhin bestehen bleibt jedoch das Rauchverbot auf den Freisitzen. Bereits seit dem 8. Oktober hat außerdem das mallorquinische Nachtleben wieder geöffnet. Seither darf auf Mallorca und ihren Schwesterinseln der Balearen wieder gefeiert werden, wenn alle Gäste einen Impf-, Genesungs- oder Testnachweis erbringen. Bis zu sechs Gutscheine pro Person können von der Website der Initiative Palma Activa heruntergeladen werden. Die städtische Arbeitsbehörde hat die Aktion gemeinsam mit Palmas Stadtverwaltung ins Leben gerufen, um die Umsätze im Einzelhandel der Inselhauptstadt anzukurbeln. Die Stadt hat dafür ein Budget von 500.000 Euro zur Verfügung gestellt, insgesamt werden bis zu 25.000 Gutscheine ausgegeben. Nutzer müssen die Coupons spätestens fünf Tage nach dem Download einlösen, bei einem entsprechend hohen Einkaufswert können laut Informationen des Mallorca Magazins auch mehrere zusammen genutzt werden. Welche Unternehmen an der Gutscheinaktion teilnehmen, ist auf der Homepage von Palma Activa einsehbar.Die Pandemie-Lage auf den Balearen ist derzeit stabil auf niedrigem Niveau, zum 3. November liegt die Sieben-Tage-Inzidenz der Inselgruppe bei 47,2. Auf Mallorca selbst wird mit 43,7 ein noch niedrigerer Wert gemessen. Dort steigen die Fallzahlen aktuell leicht an, haben jedoch bislang keine Auswirkungen auf die Hospitalisierungsrate. 83 Prozent der mallorquinischen Bevölkerung gilt als vollständig gegen das Coronavirus geimpft.Zum 26. Oktober haben die Behörden auf Mallorca die Kapazitätsbeschränkungen für Cafés und Restaurants abgeschafft, die Gastwirte dürfen seither wieder 100 Prozent ihrer Plätze besetzen. Weiterhin bestehen bleibt jedoch das Rauchverbot auf den Freisitzen. Bereits seit dem 8. Oktober hat außerdem das mallorquinische Nachtleben wieder geöffnet. Seither darf auf Mallorca und ihren Schwesterinseln der Balearen wieder gefeiert werden, wenn alle Gäste einen Impf-, Genesungs- oder Testnachweis erbringen.

Weitere Nachrichten über Reisen

03.11.2021 Dubai: Einreise für Geimpfte aus Deutschland ohne PCR-Test Dubai testet noch bis zum 21. November die Einreise ohne Testpflicht für vollständig geimpfte Personen aus vier Ländern. Neben Deutschland profitieren auch die Schweiz, Frankreich und Spanien. Dubai testet noch bis zum 21. November die Einreise ohne Testpflicht für vollständig geimpfte Personen aus vier Ländern. Neben Deutschland profitieren auch die Schweiz, Frankreich und Spanien.

03.11.2021 Niederlande führen Maskenpflicht wieder ein Die Niederlande führen die Maskenpflicht wieder ein. Grund hierfür sind die stark steigenden Infektionszahlen des Coronavirus. Die Niederlande führen die Maskenpflicht wieder ein. Grund hierfür sind die stark steigenden Infektionszahlen des Coronavirus.

03.11.2021 Uruguay öffnet Grenzen für Urlauber Seit dem 1. November dürfen geimpfte und genesene Personen wieder nach Uruguay reisen. Neben einem Impf- oder Genesungsnachweis werden im Einreiseprozess zusätzlich zwei PCR-Tests verlangt. Seit dem 1. November dürfen geimpfte und genesene Personen wieder nach Uruguay reisen. Neben einem Impf- oder Genesungsnachweis werden im Einreiseprozess zusätzlich zwei PCR-Tests verlangt.

03.11.2021 Griechenland: Verschärfung der Testpflichten für Ungeimpfte Griechenland ergreift angesichts steigender Corona-Inzidenzwerte strengere Maßnahmen im täglichen Leben. So wird der Zugang zu vielen Einrichtungen ab Samstag an eine Nachweispflicht gekoppelt. Griechenland ergreift angesichts steigender Corona-Inzidenzwerte strengere Maßnahmen im täglichen Leben. So wird der Zugang zu vielen Einrichtungen ab Samstag an eine Nachweispflicht gekoppelt.