Mallorca: Rauchverbot wird gelockert

München, 26.11.2020 | 15:26 | lvo

Auf Mallorca wird das Rauchverbot gelockert. Dieses wurde im Zuge der Corona-Pandemie eingeführt, damit die Maskenpflicht in öffentlichen Bereichen eingehalten werden kann. Nun darf vor Lokalen wieder geraucht werden.



Am 28. November wird auf Mallorca das Rauchverbot gelockert. Wie die Mallorca Zeitung berichtet, darf ab Samstag unter bestimmten Bedingungen im öffentlichen Raum wieder geraucht werden. So ist es wieder gestattet, in Bars, Cafés und Restaurants von den Tischen aufzustehen, um außerhalb der Lokalität eine Zigarette zu rauchen. Dabei muss ein Sicherheitsabstand von zwei Metern zu anderen Menschen gewährleistet sein.Weiterhin ist das Rauchen während des Gehens nicht gestattet, auch in Außenbereichen von Cafés, Bars und Restaurants ist das Verbot weiterhin gültig. Sollte es zu einem Anstieg der Infektionszahlen kommen, könne das Rauchverbot wieder verschärft werden. Nach Angaben des balearischen Gesundheitsministeriums sollen die Kontrollen deutlich verstärkt werden.Mit einer Verschärfung der Maskenpflicht Ende August ging auf der Baleareninsel auch ein Rauchverbot auf öffentlichen Plätzen einher. Wer sich im öffentlichen Raum, dazu zählen auch Außenbereiche von Lokalen, eine Zigarette anzündet und dabei erwischt wird, muss eine Geldstraße von 100 Euro einbüßen. Neben Galicien ist Mallorca die einzige Region Spaniens, die ein solch strenges Verbot einführte.