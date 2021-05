Mallorca: Restaurants dürfen länger öffnen

München, 10.05.2021 | 09:14 | rpr

Auf Mallorca und den balearischen Nachbarinseln dürfen seit Sonntag, dem 9. Mai, die Außenbereiche von Restaurants und Bars wieder länger öffnen. Wie die Ministerpräsidentin der Balearen Francina Armengol am vergangenen Freitag in einer Kabinettssitzung verkündete, ist eine Außenbewirtung fortan durchgängig bis 22:30 Uhr gestattet. Eine Öffnung der Innenbereiche soll zwei Wochen später erfolgen.



Bislang war es der Außengastronomie auf den Balearen lediglich bis 17 Uhr gestattet, Gäste zu bewirten. Zwischen Montag und Donnerstag durften Restaurants und Bars darüber hinaus zwischen 20 und 22:30 Uhr offenstehen. Nun wurde die Bewirtung auf den Außenterrassen verlängert und ist fortan an allen Wochentagen durchgängig von 6 bis 22:30 Uhr erlaubt. Dennoch gilt weiterhin eine Kapazitätsbeschränkung von maximal vier Personen an einem Tisch.Wie die Mallorcazeitung berichtet, stehen den Balearen im Mai 2021 weitere Öffnungsschritte bevor. Neben einer Verlängerung der Öffnungszeiten von Außenterrassen gastronomischer Betriebe sieht ein stufenweiser Plan auch die Öffnung der Innengastronomie zwei Wochen später vor. Diese Bereiche sollen Gästen allerdings nicht vor dem 24. Mai zugänglich gemacht werden. Darüber hinaus ist eine Auslastung von maximal 50 Prozent der üblichen Gästeanzahl vorgesehen.Bis zum 9. Mai 2021 galt in gesamt Spanien ein Alarmzustand, welcher über dieses Datum hinaus nicht verlängert wurde. Dennoch wurden vom Obersten Gerichtshof der Balearen weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie über dieses Datum hinaus für gültig erklärt. Demzufolge bleibt unter anderem die nächtliche Ausgangssperre zwischen 23 und 6 Uhr des Folgetags bestehen. Darüber hinaus dürfen in öffentlichen und privaten Räumen maximal sechs Personen zusammenfinden. Ebenso bleibt die Testpflicht für Einreisende aus anderen spanischen Regionen weiterhin in Kraft.