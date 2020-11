Mallorca: Sa Dragonera wird neues Meeresschutzgebiet

München, 11.11.2020 | 10:00 | soe

Vor der Westküste Mallorcas wurde das Gebiet rund um die kleine Insel Sa Dragonera zum Meeresschutzgebiet erklärt. Das verkündete in der vergangenen Woche das balearische Landschaftsministerium in einer Pressemitteilung. Damit erweitert sich die Anzahl von Spaniens Meeresschutzgebieten auf insgesamt zwölf.



Das balearische Landschaftsministerium hat das Gebiet um Sa Dragonera zum Meeresschutzgebiet erklärt. (Symbolfoto)

Das Meeresschutzgebiet rund um Sa Dragonera erstreckt sich vor der Südwestküste Mallorcas auf einer Fläche von insgesamt 457 Hektar. Das Reservat zeichnet sich durch eine raue Meereslandschaft mit felsigem Boden aus, in welchem verschiedene Meerestierarten Schutz zwischen Riffen und Höhlen finden. Auch für Vögel stellt das Schutzgebiet rund um die Insel einen wichtigen Lebensraum dar, darunter für Sturmtaucher und die Korallenmöwe. Das Gebiet umfasst eine strikte Zoneneinteilung – darunter eine Sperrzone, in welcher nur wissenschaftliche Arbeiten zulässig sind. Eine weitere Zone wurde für das Freizeittauchen an bestimmten Tauchspots freigegeben.Sa Dragonera ist eine unbewohnte Felseninsel vor der Südwestküste Mallorcas und gehört, genau wie die beliebte Urlaubsinsel selbst, den Balearen an. Mit dem neuen Reservat zählt Spanien nun insgesamt zwölf Meeresschutzgebiete – neun davon liegen im Mittelmeerraum, drei erstrecken sich rund um die Kanarischen Inseln. Das größte Wasserreservat Spaniens ist seit Februar 2020 der Nationalpark Cabrera. Dieser nimmt im Mittelmeer eine Fläche von rund 100.000 Quadratkilometern ein.