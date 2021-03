Mallorca: Saisonstart 2021 zu Ostern

München, 03.03.2021 | 09:54 | cge

Auf Mallorca stehen erste Hotels kurz vor dem Start in die Urlaubssaison 2021. Aufgrund der positiven Entwicklung der Corona-Infektionszahlen wird so der Osterurlaub auf der Baleareninsel möglich. Einige Fluggesellschaften bauen ihr Angebot ebenfalls wieder aus.



Bereits für den 20. März kündigte das Hotel Robinson Club Cala Serena in Cala d’Or seine Wiedereröffnung an. Im April und Mai sollen laut Mallorca Zeitung die Hotelketten Barceló, Grupotel, Hipotels, Iberostar und Meliá folgen. Auch die Fluggesellschaft Tuifly bereitet sich intensiv auf den Start der Saison vor und bietet ab 27. März wieder vermehrt Flüge nach Mallorca an. Eurowings baut ihren Flugbetrieb ebenso wieder aus und ermöglicht so Verbindungen zu Ostern ab vielen deutschen Flughäfen.Seit dem 2. März gibt es auf Mallorca erste Lockerungen der Corona-Maßnahmen. So dürfen nun Gastronomiebetriebe ihre Außenbereiche wieder öffnen und 50 Prozent der eigentlichen Kapazität nutzen, um Gäste zu bewirten. An jedem Tisch dürfen sich vier Personen aus maximal zwei Hausständen versammeln. Um 17 Uhr ist Ausschankschluss, für den Verzehr der Speisen und Getränke haben Restaurant- und Cafégäste dann noch 15 Minuten Zeit. Auch die Kontaktbeschränkung auf Mallorca wurde gelockert. Treffen dürfen sich nun wieder maximal sechs Personen aus zwei Haushalten.Spanien inklusive der Baleareninsel Mallorca gilt seit dem 21. Februar durch das Robert Koch-Institut nicht mehr als Risikogebiet mit Sonderstatus, sondern als reguläres Corona-Risikogebiet. Es besteht eine Reisewarnung durch das Auswärtige Amt. Eine Einreise nach Mallorca ist grundsätzlich möglich. Reisende ab sechs Jahren, die aus Deutschland auf der Baleareninsel ankommen, müssen ein negatives Corona-Testergebnis in Form eines PCR- oder TMA-Tests bei sich haben. Die Testung darf nicht länger als 72 Stunden vor der Einreise zurückliegen und das Zertifikat muss in Spanisch, Englisch, Französisch oder Deutsch vorliegen. Weiterhin sind Einreisende per Flugzeug dazu verpflichtet, ein Formular zur Gesundheitskontrolle auszufüllen und den dazugehörigen QR-Code vor Abflug bei der Airline zusammen mit dem negativen Testergebnis vorzuweisen. Bei der Ankunft gibt es zudem regelmäßig Gesundheitskontrollen mit Messung der Temperatur, einer visuellen Kontrolle des Einreisenden sowie der Auswertung des Formulars.