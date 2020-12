Mallorca: Strenge Regeln für Restaurants über Weihnachten

München, 23.12.2020 | 09:52 | cge

Mallorca unterliegt seit dem 15. Dezember der höchsten Stufe des Corona-Protokolls der spanischen Regierung. Infolgedessen dürfen Innenräume von Restaurants und Cafés seit Donnerstag nicht mehr genutzt werden. Erlaubt ist derzeit eine Auslastung der Außenbereiche zu 75 Prozent. Die Maßnahmen gelten zunächst bis zum 28. Dezember.



Auf Mallorca herrschen strengere Regeln in Restaurants.

Mit der höchsten Warnstufe gehen neben der Regulierung der Gästeanzahl in Restaurants weitere Corona-Schutzmaßnahmen einher. So herrscht generell auf Mallorca auch über die Weihnachtsfeiertage eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 6 Uhr. Lieferungen aus Restaurants sind bis Mitternacht möglich. Für Gastronomiebetriebe gelten zudem erweiterte Schließzeiten. An Freitagen, Samstagen und vor Feiertagen müssen diese bereits um 18 Uhr schließen. Das bisherige Rauchverbot an Restaurant- und Cafétischen bleibt weiterhin bestehen. Um Gruppenbildung während des Rauchens zu unterbinden, darf dies nur mit einem Abstand von zwei Metern zur nächsten Person passieren. Außerdem ist Rauchen während des Laufens untersagt.Hotels auf Mallorca sind auch weiterhin geöffnet, allerdings dürfen sich in den Speisesälen nur 30 Prozent der regulären Gästezahl aufhalten. Bedient werden sollen außerdem nur Übernachtungsgäste. Shoppen auf Mallorca ist weiterhin möglich, jedoch gelten auch für diesen Bereich streng kontrollierte Maximalzahlen an Besuchern. Gleiches gilt für Theater, Kinos und öffentliche Veranstaltungen. Mallorcas Strände und Parks sind zwischen 7 Uhr und 21 Uhr jederzeit für Besucher zugänglich, auch Kinderspielplätze dürfen genutzt werden.Die Baleareninsel Mallorca verzeichnet derzeit einen Anstieg an Corona-Neuinfektionen. Laut spanischem Gesundheitsministerium lag die 7-Tage-Inzidenz am 22. Dezember auf den Balearen bei 245,25. Im Vergleich dazu meldet das Robert Koch-Institut für Deutschland einen Wert von 195. Mallorca wird derzeit vom Robert Koch-Institut als Risikogebiet ausgewiesen. Durch das Auswärtige Amt besteht eine Reisewarnung.