Mallorca: Tunnel bei Peguera wird gesperrt

Der Tunnel Son Vic bei Peguera wird ab November für mehrere Monate komplett gesperrt, um Sanierungsarbeiten durchführen zu können. Bereits ab dem 17. Oktober kommt es zu einer Teilsperrung des Tunnels auf der Schnellstraße Ma-1 zwischen Palma und Andratx. Bei der letzten Tunnelsperrung im März war es zu massiven Verkehrsbehinderungen gekommen.



Ab dem 17. Oktober wird der Tunnel Son Vic in Richtung Andratx nicht mehr befahrbar sein. Für Autofahrerinnen und Autofahrer, die in Richtung Palma unterwegs sind, ist der Tunnel bis November noch in der Nacht zwischen 22 und 6 Uhr geöffnet. Um die Arbeiten schnell abschließen zu können, bleibt der Tunnel anschließend bis zum Frühjahr komplett gesperrt. Geplant ist die Fertigstellung der Baumaßnahmen spätestens für März 2023, um die Schnellstraße zu Beginn der Tourismussaison wieder vollumfänglich nutzen zu können. Würde man den Tunnel nicht ab November voll sperren, würden sich die Bauarbeiten laut Iván Sevillano, dem Verkehrsdezernenten des Inselrats, wahrscheinlich bis in den Mai hinziehen.Der Tunnel Son Vic ist etwa 30 Jahre alt und wurde Anfang der 1990er Jahre eröffnet. Über die Jahre sorgten Schadstoffemissionen von Fahrzeugen, die salzige und feuchte Meeresluft sowie Wasserfiltrationen im Gestein für Materialschäden an der Tunnelwand. So wurden zum Beispiel Risse und Ausblühungen entdeckt. Dadurch hat die Spritzbetonschicht im Tunnel an Stabilität verloren und drohte an einigen Stellen, auf die Fahrbahn zu stürzen, was ein erhebliches Unfallpotenzial mit sich geführt hätte.Bereits im März dieses Jahres hatte eine Sperrung des 840 Meter langen Tunnels für massive Verkehrsbehinderungen mit langen Staus gesorgt. Wer in der nächsten Zeit zwischen Palma und Andratx unterwegs ist, sollte daher einen ausreichenden Zeitpuffer einplanen. Bei der letzten Tunnelsperrung wurde der Verkehr durch das Stadtzentrum von Peguera umgeleitet. Daher ist davon auszugehen, dass auch die Umleitung ab November wieder durch den beliebten Badeort führen wird. Neben dem Tunnel Son Vic ist perspektivisch auch eine Sanierung des Tunnels von Sa Coma geplant, der sich auf derselben Strecke befindet. Für die Arbeiten an beiden Tunneln will der Inselrat Mallorcas insgesamt über sechs Millionen Euro investieren.