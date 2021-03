Mallorca-Urlaub zu Ostern: Das sind die Bedingungen auf der Insel

München, 16.03.2021 | 09:17 | soe

Mallorca ist offen, die Reisewarnung für die Balearen wurde zum 14. März aufgehoben. Seither steigt die Nachfrage nach Urlaubsangeboten besonders über die Osterfeiertage enorm an, Hotels und Fluggesellschaften reagieren darauf mit einer Erhöhung der Kapazitäten. Was Urlauber in den kommenden Wochen auf Mallorca erwartet und welche Regeln sie beachten müssen, lesen Sie hier.



Für Mallorca gilt keine Reisewarnung mehr, die Nachfrage nach Osterurlaub steigt.

Nach dem Entfall der Reisewarnung müssen Urlauber bei ihrer Rückkehr nach Deutschland nicht in Quarantäne und auch keinen Corona-Test vornehmen lassen. Für die Einreise auf die spanische Insel gilt jedoch weiterhin eine Testpflicht: Ein höchstens 72 Stunden alter PCR- oder TMA-Test sind nötig, um den Mallorca-Urlaub antreten zu dürfen. Dies gilt für alle Einreisenden ab sechs Jahren.Zahlreiche Airlines haben ihre Sitzplatzkapazitäten und Frequenzen auf die Balearen kurzfristig erhöht. So bietet die Lufthansa beispielsweise ab München elf statt bislang zwei wöchentlicher Umläufe an, ab Frankfurt am Main fliegt der Kranich über Ostern sogar bis zu 20-mal in der Woche nach Mallorca. Auch Condor stockt auf und bietet über die Osterfeiertage von acht deutschen Flughäfen Verbindungen zu Deutschlands beliebtester Urlaubsinsel an. Billigflieger Ryanair legt nach eigenen Angaben in den Osterferien über 200 zusätzliche Flüge nach Spanien auf, allein auf den Flughafen Palma de Mallorca entfallen 25 wöchentliche Zusatzverbindungen von 14 deutschen Airports.Seit dem 15. März dürfen auf Mallorca die Restaurants und Cafés neben den Freisitzen auch ihre Innenbereiche wieder öffnen. Durch die Kapazitätsbeschränkungen wird dabei der Mindestabstand zwischen den Gästen sichergestellt, es empfiehlt sich eine vorherige Reservierung. Es dürfen höchstens vier Personen pro Tisch Platz nehmen, falls sie in verschiedenen Haushalten leben – bei Familienmitgliedern gilt diese Beschränkung nicht. Um 17 Uhr ist allerdings Ausschankschluss, spätestens um 17:15 Uhr muss das Restaurant schließen.Auch der Einzelhandel auf Mallorca ist geöffnet, für Geschäfte und Kaufhäuser gilt eine beschränkte Kundenanzahl und eine Sperrstunde um 20 Uhr. Lebensmittelläden dürfen länger öffnen. Am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag bleiben die Geschäfte geschlossen, zum Gründonnerstag dürfen sie trotz des Feiertags in diesem Jahr öffnen. Auch am Ostersamstag ist Shoppen erlaubt. Wochenmärkte finden statt, sofern sie nicht mehr als 20 Verkaufsstände umfassen.Strände, Parks sowie die dortigen Kinderspielplätze sind geöffnet, dürfen allerdings nur zwischen 7 und 21 Uhr aufgesucht werden.Während einige Klassiker wie die Sóller-Bahn „Roter Blitz“ den Betrieb noch nicht wiederaufgenommen haben, können Urlauber auf Mallorca die meisten Museen bereits besuchen. Auch einige Kinos haben geöffnet, zudem kann die Kathedrale von Palma an Wochentagen besichtigt werden. Aktivurlauber dürfen die Wanderwege der Naturparks und im Tramuntana-Gebirge für Ausflüge nutzen. Zu beachten ist eine Ausgangssperre zwischen 22 und 6 Uhr, die auf ganz Mallorca für Einheimische und Urlauber gilt. Fahrten zum Flughafen beziehungsweise von dort zum Hotel bei der An- und Abreise sind für Touristen aber auch während der Sperrzeit gestattet. Im öffentlichen Raum muss sich an die generelle Maskenpflicht gehalten werden.