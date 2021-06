Mallorca verschärft Einreisebedingungen für Gruppen

München, 29.06.2021 | 09:57 | soe

Mallorca hat die Einreisebedingungen für einige Urlauber erneut strenger reguliert. Dies betrifft organisierte Reisegruppen ab einer Größe von 20 Personen. Deren Teilnehmer müssen künftig entweder einen negativen PCR-Test oder den Nachweis über eine vollständige Impfung erbringen. Die Maßnahme ist die Folge eines neuen Virusausbruchs unter Jugendlichen vom spanischen Festland, die ihre Abschlussfahrt auf Mallorca verbrachten.



Wer im Rahmen einer organisierten Gruppenreise nach Mallorca kommt und mit mindestens 19 weiteren Urlauber unterwegs ist, muss fortan für die Übernachtung in einer touristischen Unterkunft einen Nachweis erbringen. Dabei kann es sich entweder um einen negativen PCR-Test oder um das Zertifikat über eine vollständige Impfung gegen COVID-19 handeln. Die Auflagen gelten unabhängig vom Herkunftsland der Reisegruppe. Diese Beschlüsse fasste die Regierung der Balearen am 28. Juni als Reaktion auf eine Massenansteckung unter Teilnehmern einer Abschlussfahrt auf Mallorca. Für bestimmte Großveranstaltungen wie Sportevents, Kongresse und Tagungen soll es jedoch Ausnahmen geben.Darüber hinaus forderten die balearischen Behörden eine Verstärkung der Polizeipräsenz von der spanischen Zentralregierung in Madrid. Wie die Mallorcazeitung schreibt, untersteht auf den Balearen lediglich die Ortspolizei den Gemeinden, die Aktivitäten von Nationalpolizei und Guardia Civil werden hingegen von Madrid aus zentral gesteuert. Durch mehr Kontrollen soll verhindert werden, dass das Infektionsgeschehen auf dem Archipel beispielsweise durch illegale Partys negativ beeinflusst wird. Jegliche weiteren Lockerungsschritte auf Mallorca und den Nachbarinseln sind nach Aussage der Regionalregierung bis mindestens zum 11. Juli ausgesetzt.Mallorca verzeichnet aktuell wieder steigende Infektionszahlen, die auf einen Virusausbruch unter den Teilnehmern einer Abschlussfahrt zurückgeführt werden. Die Jugendlichen stammten vom spanischen Festland, nach ersten Erkenntnissen reisten viele von ihnen auf derselben Fähre von Valencia nach Mallorca. Laut übereinstimmenden Medienberichten wurden inzwischen mehrere Hundert Schüler positiv getestet. Durch den Massenausbruch stieg die bislang stabil niedrige Sieben-Tage-Inzidenz auf den Balearen wieder auf 47,71 (Stand 28. Juni).