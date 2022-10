Mallorca: Wieder Unwetter mit Warnstufe Orange

München, 11.10.2022 | 11:37 | soe

Auf Mallorca wird es ab Dienstag wieder stürmisch. Während der Wochenbeginn von viel Sonne geprägt war, müssen sich Einheimische und Reisegäste nun erneut auf viel Regen sowie starke Gewitter einstellen. Es gilt in mehreren Orten Warnstufe Orange. Erst Ende letzter Woche hatte ein Unwetter stellenweise für überschwemmte Häuser gesorgt.



Ab heute kehrt die widrige Wetterlage nach Vorhersage des spanischen Wetterdienstes Aemet nach Mallorca zurück. In mehreren Gebieten der Insel herrscht Wetterwarnstufe Orange, erwartet werden heftige Gewitter und kräftige Niederschläge mit bis zu 100 Litern Regen pro Quadratmeter innerhalb eines halben Tages. Insbesondere der Norden und Osten der Insel werden voraussichtlich stark von den neuen Unwettern getroffen. Im Gebirge der Tramuntana sowie den übrigen Regionen herrscht Wetterwarnstufe Gelb.Am vergangenen Donnerstag hatte eine Gewitterfront mit Starkregen dafür gesorgt, dass mehrere Sturzbäche auf der Insel stark anschwollen. Mindestens einer von ihnen trat in Manacor über die Ufer und überschwemmte mehrere Häuser, aus denen vier Familien in Sicherheit gebracht werden mussten. Am Freitagmorgen beruhigte sich die Situation allmählich, inzwischen ist das Hochwasser abgeflossen.Auch am Mittwoch, dem spanischen Nationalfeiertag, lassen die Vorhersagen der Meteorologen und Meteorologinnen Regen und Gewitter erwarten. Bisher wurden die offiziellen Warnstufen jedoch nicht auf die Wochenmitte ausgedehnt. Erst ab Donnerstag ist mit einer Wetterbesserung zu rechnen, dann zeigt sich voraussichtlich ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix. Zum nächsten Wochenende winkt nach aktuellem Stand auf Mallorca wieder bestes Badewetter mit bis zu 29 Grad Celsius.