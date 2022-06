Malta: Freie Einreise für Kinder unter zwölf Jahren

München, 07.06.2022 | 10:14 | twi

Malta hat die Einreiseregelungen für Minderjährige vereinfacht. Alle Kinder unter zwölf Jahren dürfen ohne Corona-Nachweis in den Inselstaat im Mittelmeer einreisen. Für Erwachsene und Jugendliche gilt jedoch nach wie vor die 3G-Regel für die Einreise nach Malta.



Laut Visit Malta, der offiziellen Tourismus-Website des Inselstaates, dürfen Kinder unter zwölf Jahren seit dem 6. Juni ohne Beschränkungen einreisen. Alle Urlauberinnen und Urlauber, die das zwölfte Lebensjahr vollendet haben, müssen jedoch noch immer einen 3G-Nachweis für die Einreise vorlegen. Zertifikate über eine vollständige Impfung gegen COVID-19 müssen dabei zwischen 14 und 270 Tage alt sein, danach ist eine Auffrischungsdosis erforderlich, um als geimpft zu gelten. Genesene dürfen bis zu 180 Tage nach dem ersten positiven PCR-Test einreisen. Wer weder geimpft noch genesen ist, muss einen maximal 24 Stunden alten Antigen- oder einen höchstens 72 Stunden alten PCR-Test in englischer Sprache vorlegen. Antigentests müssen dabei zwingend in einer offiziellen Corona-App eines EU-Mitgliedsstaates hinterlegt sein.Wer ohne Nachweis nach Malta einreist, muss am Flughafen auf Selbstkostenbasis einen PCR-Test durchführen lassen und sich anschließend für zehn Tage in eine vorgeschriebene Quarantäneunterkunft begeben. Die Isolation ist frühestens nach sieben Tagen mittel Negativtest zu beenden. Masken müssen in Malta nur noch in Krankenhäusern sowie in Pflegeeinrichtungen und auf Flügen in den Inselstaat getragen werden. In allen anderen Bereichen wie in öffentlichen Verkehrsmitteln oder Restaurants sind keine Masken mehr erforderlich. In Restaurants und Geschäften gilt jedoch das Hausrecht der Betreibenden, diese dürfen entscheiden, ob ein Mund-Nase-Schutz getragen werden muss oder nicht. Ebenso können Betriebe darüber entschieden, ob ein Impfnachweis erforderlich ist.Die Infektionslage in Malta hat sich in den letzten Wochen deutlich entspannt. Seit Mitte Mai bewegt sich die Sieben-Tage-Inzidenz um den Wert 120, am 7. Juni wurde beispielsweise eine Inzidenz von 121,9 angegeben. Pro Tag werden derzeit durchschnittlich knapp 90 Neuinfektionen im Land gemeldet. Die Impfquote in Malta gehört zu den höchsten der Welt. Von der maltesischen Bevölkerung sind derzeit fast 91 Prozent vollständig gegen COVID-19 geimpft. 76 Prozent der Malteserinnen und Malteser haben zudem eine Auffrischungsimpfung erhalten.