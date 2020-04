Malta: Reisestopp gilt noch bis 24. April

München, 15.04.2020 | 10:00 | lvo

Malta plant eine vorsichtige Aufhebung des bestehenden Reisestopps. Der Inselstaat im Mittelmeer plant, das Verbot bis zum 24. April aufrechtzuerhalten. Das berichtet das Branchenportal Trvl Counter am Mittwoch.



Die maltesische Aufsichtsbehörde für öffentliche Gesundheit hat die Frist für den Reisestopp festgelegt. Ausgenommen von dem Bann sind bis zum 24. April lediglich Fracht-, Rückhol- und Überführungsflüge sowie Verbindungen zu humanitären Zwecken. Im Einzelfall erteilen die Gesundheitsbehörden Maltas Sondergenehmigungen für Reisende. Die Regierung prüft zudem kontinuierlich die globale Entwicklung der Corona-Pandemie. Weitere Verlängerungen des Reisestopps sind demnach jederzeit möglich.Malta hatte den Reisestopp am 21. März verhängt. Seitdem sind alle regulären Flug- und Fährverbindungen ab und in den Mittelmeerstaat eingestellt. Lediglich per Rückholflug können in Malta gestrandete Personen noch die Heimreise antreten. Die Flüge werden mit Air Malta durchgeführt.