Malta hält an Reisebeschränkungen bis zum 31. Mai fest

München, 29.04.2020 | 11:04 | soe

Malta hat beschlossen, die geltenden Einreisebeschränkungen weiterhin zu verlängern. Die neu angesetzte Frist endet nun am 31. Mai. Damit sind Reisen in den Inselstaat nach wie vor nur in festgelegten Ausnahmefällen möglich.



Malta verlängert seine Einreisebeschränkungen bis zum 31. Mai 2020. Wer nach Malta einreisen möchte, kann bei den Gesundheitsbehörden Maltas eine Sondergenehmigung für den Einzelfall beantragen. Generell vom Einreiseverbot ausgenommen sind wie bislang auch Rückführungen von Staatsbürgern, Frachtflüge, humanitäre Flüge sowie Überführungsflüge. Zuletzt hatten die maltesischen Behörden die Beschränkungen am 15. April bis zum 24. April verlängert. Inwieweit ab Juni Einreisen wieder möglich sind, ist derzeit noch nicht absehbar. Die Regierung Maltas will die globale Lage kontinuierlich prüfen und sich an den Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation WHO orientieren.

