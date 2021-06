Marokko: Keine Testpflicht für Geimpfte

München, 15.06.2021 | 08:42 | soe

Marokko lässt gegen das Coronavirus geimpfte Personen nun doch ohne zusätzlichen PCR-Test einreisen. Wie das Staatliche Marokkanische Fremdenverkehrsamt in Düsseldorf auf seiner Homepage mitteilt, wird das negative und maximal 48 Stunden alte PCR-Testergebnis nur von Reisenden gefordert, die keinen vollständigen Corona-Impfschutz haben. Marokko öffnet ab heute nach mehrmonatiger Abschottung wieder die Grenzen für ausländische Touristen.



In der Pressemitteilung des marokkanischen Außenministeriums vom 6. Juni wurde darauf hingewiesen, dass den Inhabern ausländischer Impfausweise die gleichen Vorteile gewährt werden, welche der marokkanische Impfpass im Land bietet. Wie das Fremdenverkehrsamt nun konkretisiert, gehört dazu auch die Einreise ohne Testpflicht aus Ländern, die Marokko auf der Liste A führt. In ihnen wird das Corona-Infektionsrisiko als niedriger angesehen, weshalb die Einreisebedingungen erleichtert sind. Aktuell steht auch Deutschland auf dieser Liste. Voraussetzung für die freie Einreise geimpfter Personen ist, dass die Gabe der finalen Impfdosis mindestens vier Wochen vor der Reise nach Marokko erfolgt ist.Ab heute wird der Flugverkehr von und nach Marokko schrittweise wiederaufgenommen. Wie das Außenministerium des nordafrikanischen Staates in der vergangenen Woche mitteilte, erlaubt die sich verbessernde Pandemielage eine Aufhebung des Flugverbots, das seit Ende Februar bestanden hatte. Reisende aus Ländern der Liste A dürfen mit einem negativen PCR-Test oder einem Impfnachweis quarantänefrei einreisen, Personen aus Ländern der Liste B benötigen eine Sondergenehmigung für die Einreise und müssen sich nach der Ankunft in Marokko in eine zehntägige Quarantäne begeben.Derzeit wird Marokko vom Robert Koch-Institut als einfaches Risikogebiet ohne Sonderstatus eingestuft. Den Höchststand an Neuinfektionen erreichte das Land im vergangenen November, danach sanken die Inzidenzwerte und bewegen sich seither stabil auf einem verhältnismäßig niedrigen Niveau. Indes schreitet die Impfkampagne weiter voran, Marokko gilt auf dem afrikanischen Kontinent als Vorreiter bei Corona-Impfungen. Mit Stand zum 12. Juni hat in dem Staat rund ein Viertel der erwachsenen Bevölkerung mindestens eine Impfdosis erhalten, knapp 19,5 Prozent sind bereits vollständig immunisiert.