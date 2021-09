Mauritius: Keine Quarantäne für Geimpfte ab 1. Oktober

München, 28.09.2021 | 09:48 | cge

Mauritius passt zum 1. Oktober die Einreiseregeln für ausländische Touristen an. Vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Personen müssen sich dann nicht mehr in eine vierzehntägige Quarantäne begeben. Für ungeimpfte Einreisende bleibt diese Pflicht jedoch auch weiterhin bestehen.



Wer ab dem 1. Oktober nach Mauritius einreist und vollständig gegen das Coronavirus geimpft ist, kann den Inselstaat ohne Quarantäne uneingeschränkt bereisen. Touristen benötigen einen maximal 72 Stunden alten, negativen Corona-Test bei Einreise. Zudem werden bei Ankunft und am fünften Tag des Aufenthalts ebenfalls Testungen durchgeführt. Urlauber, die in einem Hotel übernachten, können hierbei mittels Antigen-Schnelltests getestet werden. Wer in einer anderen Ferienunterkunft nächtigt, muss am Flughafen einen PCR-Test durchführen lassen, der zweite Test darf dann ein Antigen-Schnelltest sein.Für Ungeimpfte gelten im Inselstaat Mauritius strengere Einreiseregeln. Neben der Pflicht zur Vorlage des PCR-Tests bei der Einreise muss sich diese Personengruppe zusätzlich für 14 Tage nach Ankunft zur Quarantäne in ein Hotel begeben. Zudem müssen ungeimpfte Einreisende sowohl bei der Ankunft als auch an Tag sieben und am 14. Tag in Mauritius einen PCR-Test durchführen lassen. Erst nachdem der Test am 14. Tag ein negatives Ergebnis zeigt, dürfen Reisende den Inselstaat frei erkunden. Für alle Urlauber unabhängig vom Impfstatus gilt die Pflicht des Nachweises eines Krankenversicherungsschutzes. Außerdem muss jeder vorab ein Gesundheitsformular ausfüllen.Ein Urlaub auf Mauritius ist wieder frei möglich, lediglich einige Regularien des Landes wie Abstands- und Hygienebestimmungen sind einzuhalten. Wenn Gäste sich auf dem Hotelgelände bewegen, müssen sie einen Mundschutz tragen, welcher beim Relaxen am Pool oder beim Essen und Trinken in einem Restaurant oder in einer Bar abgenommen werden darf. Einrichtungen in Hotels wie Spas und Fitnessstudios sind geöffnet, auch Wassersportaktivitäten wie Kitesurfen und Tauchen sind frei zugänglich. Nachtclubs haben derzeit noch geschlossen.