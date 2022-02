Mauritius: Sturm Batsirai nimmt Kurs auf Urlaubsinsel

München, 31.01.2022 | 13:36 | soe

Mauritius bereitet sich derzeit auf das Auftreffen des Zyklons Batsirai vor. Das Sturmtief nähert sich aus östlicher Richtung über den Indischen Ozean und hat die vorgelagerte Insel Rodrigues bereits passiert, Mauritius und Réunion sollen im Verlauf des 1. Februar betroffen sein. Auf beiden Inseln wurde die Zyklonwarnstufe 1 verhängt.



Batsirai traf Rodrigues nicht direkt, sondern zog in einer Entfernung von 385 Kilometern nördlich an der kleinen Insel vorbei. Dabei sorgte er laut Informationen des französischen Radionetzwerks France Info nur für kleinere Beeinträchtigungen wie Regen und einem starken Wellengang von bis zu drei Metern. Nach Expertenmeinungen soll sich das Sturmsystem in den kommenden Stunden jedoch verstärken. Der Wetterdienst Météo-France La Réunion sagt die Entwicklung zu einem heftigen Zyklon voraus, dessen Ausmaße allerdings begrenzt sind.Aufgrund der geringen Wolkenmasse des Sturms ist zwar ein kleineres Gebiet betroffen, die Vorausberechnung der Verlaufsbahn und Intensität wird dadurch allerdings umso schwieriger. Auf Mauritius und Réunion gilt derzeit Zyklonwarnstufe 1. Den Menschen vor Ort wird geraten, ihre Bewegungen einzuschränken und die Aktualisierungen des Wetterdienstes zu verfolgen. Nach aktueller Lage sollen die Ausläufer Batsirais am Dienstag auf den nordwestlichen Zipfel von Mauritius treffen, darunter die Touristenorte Cap Malheureux und Grand Baie. Im Fall von Réunion befindet sich fast die gesamte Nordwesthälfte der Insel im Einzugsbereich. Alle Vorhersagen können sich jedoch jederzeit noch ändern.Mit Zyklonwarnstufe 1 ist die derzeitige Gefahrenlage gering. Es handelt sich um die niedrigste Stufe der vierteiligen Warnskala und besagt, dass sich ein Zyklon nähert und auf die Insel auftreffen könnte, derzeit aber noch mehrere hundert Kilometer entfernt ist. Auf Stufe 2 steigt die Wahrscheinlichkeit des Auftreffens, meist gibt es bereits starke Regenfälle. Auf Zyklonwarnstufe 3 herrschen hohe Windgeschwindigkeiten bis zu 160 Stundenkilometer, der Flughafen wird geschlossen und Häuser sollten nicht mehr verlassen werden. Auf Stufe 4 hat der Zyklon die Insel vollständig erreicht. Die Sturmsaison dauert auf Mauritius von November bis April.