Melbourne: Längster Lockdown der Welt endet

München, 22.10.2021 | 14:06 | twi

In der Nacht zum 22. Oktober endete in der australischen Metropole Melbourne der längste Lockdown der Welt. Nach 262 Tagen strikter Infektionsschutzmaßnahmen treten nun schrittweise erste Lockerungen in Kraft. So wurde beispielsweise die nächtliche Ausgangsbeschränkung aufgehoben und Gastronomiebetriebe dürfen unter Auflagen wieder öffnen. Grund für die Lockerungen sei laut dem Nachrichtensender 7NEWS die Impfquote von über 70 Prozent.



Nach 262 Tagen endet der Lockdown in Melbourne.

Begleitet vom Jubel zahlreicher Einwohner Melbournes endetet der strenge Lockdown in Australiens zweitgrößter Stadt am 22. Oktober um Mitternacht. Am Morgen des Vortags hatte Australiens Premierminister Scott Morrison gegenüber 7NEWS bestätigt, dass 70,51 Prozent der über 16-jährigen Bürger des Bundesstaats Victoria doppelt gegen das Coronavirus geimpft seien. Laut behördlicher Anordnung sollten trotz weiter ansteigender Infektionszahlen erste Lockerungen ab einer Impfquote von 70 Prozent in Kraft treten. Der 262 Tage lange Lockdown war der insgesamt sechste im südöstlichen australischen Bundesstaat. Die nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr sowie der maximale Bewegungsradius von zehn Kilometern für die Bewohner der Stadt entfallen somit. Morrison kündigte an, dass die Öffnungen vorsichtig und schrittweise erfolgen würden. Dies sei der Schlüssel, um sie an einem späteren Zeitpunkt nicht wieder zurücknehmen zu müssen.So dürfen Restaurants und Pubs ihre Türen für bis zu 20 vollständig geimpfte Personen im Innenbereich und maximal 50 Geimpfte auf den Freisitzen öffnen. Zudem sind nun wieder bis zu zehn Besucher in privaten Haushalten erlaubt, während höchstens 15 Personen bei Versammlungen im Freien zusammenkommen dürfen. Einzelhändler können ihre Waren draußen und mittels Click and Collect anbieten. Während Schulen in gestaffelten Präsenzunterricht wechseln und Friseure unter strengen Auflagen wieder Kunden empfangen dürfen, sind Reisen ins Umland nach wie vor nur aus zulässigen Gründen möglich. Der Premierminister des Bundestaats Victoria, Daniel Andrews, kündigte weitere Lockerungen ab einer Impfquote von 80 Prozent an. Dann würden Reisen innerhalb Victorias gestattet sein und Geschäfte dürften auch ihre Innenbereiche wieder öffnen. Zusätzlich wurden weitere Investitionen in die Impfkampagne angekündigt.Seit Beginn der Pandemie fährt Australien einen strikten Kurs, um die Infektionszahlen auf einem geringen Niveau zu halten. Der Staat ist vom Rest der Welt größtenteils abgeschottet. Australiern sind touristische Reisen ins Ausland verwehrt, ausländische Touristen dürfen nicht einreisen. Während vollständig geimpfte Bürger voraussichtlich ab November wieder Auslandsreisen unternehmen dürfen, bleibt die Einreise für Touristen weiterhin untersagt. Ab 2022 können auch internationale Reisende mit ersten Öffnungen rechnen. Genaue Daten dazu sind jedoch noch nicht bekannt.